साड़ी पहन भाभी ने अपने डांस से मचाया धमाल, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर डांस के वीडियो तो खूब देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिनमें डांस से ज्यादा डांस करने वाले का अंदाज लोगों का ध्यान खींच लेता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सामने आया है, जिसमें साड़ी पहने एक भाभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं. कभी सिर पर पल्लू रखकर तो कभी उसे हटाकर वह अपने एक्सप्रेशन दिखाती हैं और अलग-अलग अंदाज में ठुमके लगाती नजर आती हैं. उनके साथ आसपास मौजूद महिलाएं भी डांस करती दिखाई दे रही हैं. भाभी का मस्ती भरा अंदाज और चेहरे के एक्सप्रेशन वीडियो को काफी मजेदार बना रहे हैं.

घूंघट में डांस, फिर दिखाए मजेदार एक्सप्रेशन

वीडियो में भाभी हरे रंग की साड़ी पहने नजर आती हैं. शुरुआत में वह साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढककर डांस करती हैं. इसके बाद जैसे ही पल्लू थोड़ा हटता है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी मजेदार नजर आते हैं. वह हाथों से अलग-अलग स्टेप करती हैं और पूरे जोश के साथ डांस में मगन दिखाई देती हैं. उनका यह अंदाज देखकर लगता है कि कैमरा सामने हो या पूरी महफिल, उन्हें बस अपनी धुन में डांस करने से मतलब है. इस वीडियो में यह महिला अपने ही अंदाज में थिरकती हुई नजर आती है.

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भाभी के ठुमकों ने जमाया रंग

इसके बाद भाभी ने डांस में ऐसा रंग जमाया कि नजरें उन्हीं पर टिक जाती हैं. कभी हाथों को ऊपर करके तो कभी कमर मटकाकर वह गाने की धुन पर डांस करती हैं. साड़ी और सिर पर रखा पल्लू संभालते हुए भी उनके डांस का जोश कम नहीं होता. उनके स्टेप्स में देसी अंदाज साफ नजर आता है और चेहरे के एक्सप्रेशन तो डांस में अलग ही तड़का लगा रहे हैं.

एक्सप्रेशन देखकर यूजर्स भी कर रहे कमेंट

वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो यूजर्स ने भी भाभी के अंदाज पर खूब रिएक्शन दिए. किसी को उनके डांस स्टेप पसंद आए तो किसी की नजर उनके मजेदार एक्सप्रेशन पर टिक गई. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि भाभी तो आज पूरी तैयारी करके आई हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि इनके डांस के आगे बाकी लोग तो बस बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं. वही एक यूजर ने कहा डांस का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है वीडियो देखकर कई लोग भाभी के कॉन्फिडेंस और मस्ती भरे अंदाज की तारीफ भी कर रहे हैं.

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