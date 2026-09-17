29 साल बाद अपनी नैनी से मिला शख्स, वीडियो देख भीग जाएंगी आंखें

कहते हैं बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं, जिन्हें वक्त कितना भी पीछे छोड़ दे, दिल उन्हें कभी नहीं भूलता. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी बात की बेहद खूबसूरत मिसाल है. डॉक्टर रेनॉय फिलिप करीब तीन दशक बाद उस महिला से मिलने पहुंचे, जिसने उनके बचपन के 15 साल उन्हें अपने बच्चों की तरह संभालते हुए बिताए थे. 93 साल की हो चुकीं जनकी आंटी से जब रेनॉय दोबारा मिले तो यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि पुरानी यादों, रिश्तों और बीते हुए बचपन का ऐसा मिलन था, जिसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया.

पुरानी तस्वीरों ने ताजा कर दीं बचपन की यादें

वीडियो की शुरुआत कुछ पुरानी तस्वीरों से होती है. रेनॉय अपने बचपन के दिनों की फैमिली फोटोज देखते हुए उस महिला को पहचानते हैं, जो उनके परिवार के साथ बहरीन में रहती थीं. वह बताते हैं कि जनकी आंटी उनके परिवार के साथ करीब 15 साल तक रहीं और बचपन में उनकी देखभाल की. तस्वीरों को देखते हुए रेनॉय के चेहरे पर पुरानी यादों की खुशी साफ दिखाई देती है.

जन्म से ही रेनॉय का रखा था ख्याल

रेनॉय बताते हैं कि जनकी आंटी ने उन्हें उस वक्त से संभाला था, जब उनका जन्म बहरीन में हुआ था. यानी उनके बचपन का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं की देखरेख में बीता. यही वजह है कि समय बीतने के बावजूद रेनॉय के दिल में उनके लिए खास जगह बनी रही. एक तस्वीर में वह अपनी मां और जनकी आंटी के साथ नजर आते हैं और उस पल को याद करते हुए वह बेहद भावुक दिखाई देते हैं.

29 साल से नहीं हुई थी मुलाकात

रेनॉय के लिए यह मुलाकात इसलिए भी खास थी, क्योंकि उन्होंने जनकी आंटी को करीब 29 साल से नहीं देखा था. इतने लंबे अंतराल के बाद उनके मन में बस एक ही सवाल था कि अब जनकी आंटी कैसी दिखती होंगी और कैसी होंगी. वीडियो में वह बताते हैं कि वह उनसे मिलने के लिए बेहद उत्साहित हैं. पुरानी तस्वीरों से लेकर मुलाकात के सफर तक उनका उत्साह लगातार नजर आता है.

घर पहुंचकर आवाज लगाई तो सामने आया भावुक पल

इसके बाद वीडियो में वह जनकी आंटी के घर पहुंचते हैं. दरवाजे पर पहुंचकर रेनॉय उन्हें आवाज लगाते हैं. जैसे ही दोनों आमने-सामने आते हैं, माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है. करीब तीन दशक का फासला जैसे उस एक पल में खत्म हो जाता है. जिस महिला ने उनके बचपन के 15 साल उनके साथ बिताए थे, वह अब 93 साल की हो चुकी हैं, लेकिन रेनॉय के लिए वह आज भी वही 'जनकी आंटी' हैं.

रिश्ता खून का नहीं, फिर भी दिल के बेहद करीब

इस कहानी की सबसे खास बात यही है कि रेनॉय और जनकी आंटी का रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन बचपन में मिली देखभाल और प्यार ने दोनों के बीच एक बेहद मजबूत रिश्ता बना दिया. बचपन में किसी की गोद, उसकी डांट, उसका प्यार और छोटी-छोटी देखभाल की बातें सालों बाद भी इंसान के दिल में जिंदा रहती हैं. रेनॉय की यह मुलाकात उसी रिश्ते की खूबसूरत झलक दिखाती है.

सोशल मीडिया पर लोग भी हुए भावुक

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस मुलाकात को देखकर भावुक हो गए. लोगों को सबसे ज्यादा जनकी आंटी की प्यारी मुस्कान और दोनों के बीच नजर आ रहा अपनापन पसंद आया. एक यूजर ने उन्हें बेहद प्यारा बताया, जबकि दूसरे ने इस मुलाकात को खूबसूरत और दिल छू लेने वाला बताया. एक अन्य यूजर ने जनकी आंटी की मुस्कान की तारीफ करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर कीं.