Video: "मर गई इंसानियत" भीख मांगने आई महिला पर ठंडा पानी डाल भगाया, भड़क उठा इंटरनेट- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा, बल्कि समाज का आईना भी बन चुका है. हर दिन कोई न कोई वीडियो लोगों को हंसाता है, रुलाता है या सोचने पर मजबूर कर देता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का दिल भर आया. वीडियो में दिख रहा दृश्य न सिर्फ इंसानियत पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि समाज के उस कड़वे सच को भी सामने लाता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. दरवाजे पर भीख मांगने आई एक महिला के साथ जो हुआ, उसने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया.

भीख मांगने आई महिला पर डाला ठंडा पानी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गरीब महिला किसी घर के बाहर खड़ी होकर भीख मांग रही होती है. महिला के हाथ में छोटा सा थैला है और वह दरवाजे के पास उम्मीद लगाए खड़ी नजर आती है. इसी दौरान घर के अंदर से किसी व्यक्ति ने महिला को भगाने के लिए पाइप से ठंडा पानी उस पर डाल दिया. अचानक हुए इस बर्ताव से महिला घबरा जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती दिखती है. ठंडे पानी से भीग चुकी महिला कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह जाती है और फिर चुपचाप वहां से चली जाती है.

आपके द्वार पर कोई मांगने गया है, नहीं दे सकते तो ऐसी हरकत भी नहीं करनी चाहिए किसी गरीब के साथ…।😡



किस्मत का खेल है साहब, आज आप देने वाले हैं और वो माँगने वाला... कल वक्त बदल भी सकता है.

वीडियो देख भर आएंगी आंखें

वीडियो को लेकर यह भी चर्चा हो रही है कि महिला की उम्र और हालत देखकर साफ लगता है कि वह किसी बड़ी मजबूरी में भीख मांगने आई थी. वीडियो में महिला न तो आक्रामक नजर आती है और न ही जबरदस्ती करती है, इसके बावजूद उसके साथ यह व्यवहार किया गया. यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद कई लोगों की आंखें नम हो गईं. वीडियो को लेकर अब इंटरनेट पर जबरदस्त गुस्सा है.

यूजर्स बोले, इसका हिसाब कुदरत कर लेगी

वीडियो को @Digital_khan01 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे बेरहम लोगों से कुदरत खुद हिसाब कर लेती है. एक और यूजर ने लिखा...लोगों में इंसानियत मर चुकी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगर दे नहीं सकते तो कम से कम इस तरह से किसी की बद्दुआ तो मत लो.

