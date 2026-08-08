US Preschool Fees Viral Video : अमेरिका में प्री-स्कूल की फीस मारुति ब्रेजा जितनी! देखें वायरल वीडियो
US Preschool Fees Viral Video : हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें अमेरिका में रहने वाली भारतीय कंटेंट क्रिएटर सोनल चौधरी ने वहां के प्री-स्कूल की फीस के बारे में बताया है.
US Preschool Fees Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर अलग-अलग देशों की जिंदगी और वहां के खर्चों से जुड़ी जानकारियां भी तेजी से वायरल होती हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें अमेरिका में रहने वाली भारतीय कंटेंट क्रिएटर सोनल चौधरी ने वहां के प्री-स्कूल की फीस के बारे में बताया है. वीडियो में उन्होंने अपनी दो साल की बेटी के एडमिशन के लिए एक निजी प्री-स्कूल का दौरा किया और वहां मिलने वाली सुविधाओं के साथ फीस की जानकारी शेयर की. सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को इस बात पर हुई कि एक साल की प्री-स्कूल फीस भारत में मिलने वाली नई मारुति ब्रेजा की कीमत के बराबर है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बेटी के एडमिशन के लिए पहुंचीं प्री-स्कूल
वीडियो में सोनल चौधरी बताती हैं कि वह अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के सिम्सबरी (Simsbury) शहर में रहती हैं. अपनी दो साल की बेटी बानी के लिए उन्होंने एक निजी प्री-स्कूल का दौरा किया. वहां उनकी मुलाकात स्कूल की स्टाफ सदस्य चेरिल से हुई, जिन्होंने उन्हें स्कूल की पढ़ाई, बच्चों की रोजाना की एक्टिविटी और सीखने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
बच्चों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?
सोनल के मुताबिक, स्कूल में बच्चों पर पर्सनेलि ध्यान देने के लिए खास व्यवस्था की गई है. यहां आठ बच्चों के एक ग्रुप के साथ दो टीचर रहते हैं. स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें गाना, योग, क्रिएटिव प्ले और शुरुआती सीखने से जुड़ी कई एक्टिविटी भी कराई जाती हैं, जिससे उनके विकास में मदद मिल सके. स्कूल की पूरी व्यवस्था बच्चों की शुरुआती शिक्षा और सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.
फीस जानकर रह गईं हैरान
वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा फीस को लेकर हुई. सोनल ने बताया कि अगर बच्चा सप्ताह में सिर्फ दो दिन स्कूल जाता है, तो उसकी सालाना फीस करीब 4 लाख रुपये है. वहीं, में पांच दिन चलने वाले प्रोग्राम की फीस करीब 9 लाख रुपये सालाना है. यह रकम भारत में एक नई मारुति ब्रेजा की कीमत के लगभग बराबर है. उन्होंने बताया कि स्कूल का शैक्षणिक सत्र सितंबर से जून के आखिर तक चलता है और रोजाना कक्षाएं सुबह 8:45 बजे से 11:45 बजे तक लगती हैं.
आखिर इतनी ज्यादा फीस क्यों है?
सोनल का कहना है कि शुरुआत में उन्हें भी यह फीस काफी ज्यादा लगी, लेकिन स्कूल की सुविधाएं, बच्चों पर मिलने वाला पर्सनल ध्यान और सीखने का माहौल देखने के बाद उन्हें इसकी वजह समझ आई. उन्होंने बताया कि यह एक प्राइवेट प्री-स्कूल है, इसलिए इसकी फीस सामान्य स्कूलों की तुलना में काफी ज्यादा है.
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अमेरिका में कब तक फ्री होती है पढ़ाई?
वीडियो में सोनल ने यह भी बताया कि अमेरिका में किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई मुफ्त होती है. ऐसे में प्री-स्कूल की पढ़ाई ही वह शुरुआती चरण है, जहां परिवारों को सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है.
सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट्स
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई. कई लोग भारत और अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था और फीस की तुलना कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि कम बच्चों की क्लास और पर्सनल ध्यान जैसी सुविधाएं इस फीस को सही ठहराती हैं, जबकि कई यूजर्स इतनी ज्यादा फीस देखकर हैरानी भी जता रहे हैं.
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