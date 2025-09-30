Video: बाल-बाल बची! ऑटो से टकराई स्कूटी सवार लड़की, वीडियो देखकर बताएं गलती किसकी?
Viral Video: सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूटी सवार महिला एक ऑटो से टकरा जाती है. ये पूरी घटना का वीडियो पीछे आ रहे किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया. जनिए पूरे हादसे के बारे में.
Social Media Viral Video: गाड़ी चलाते समय हर राइडर और ड्राइवर को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी को जन्म दे सकती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है. वायरल वीडियो में देखा गया एक स्कूटी सवार महिला की टक्कर एक ऑटो से हो जाती है. इस हादसे का पूरा वीडियो पीछे आ रहे किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
ऑटो से टकराकर सड़क पर गिरी महिला
वीडियो में देखा गया है कि महिला स्कूटी आराम से चला रही होती है, लेकिन जैसे ही एक चौराहा आता है. महिला के राइट साइड से एक ऑटो आ जाता है, जिससे स्कूटी की टक्कर हो जाती है. महिला ने समय रहते ब्रेक नहीं लगाया, जिसके चलते स्कूटी ऑटो से टकरा गई और महिला सड़क पर गिर गई.
While Riding/Driving, every “Rider & Driver” needs to pay attention while on wheels. This clip alone showcasing many things…figure out & do share your inputs.@DriveSmart_IN @dabir @Nik_blr @InfraEye @RCBengaluru @sss3amitg
महिला को अपने आसपास के वाहनों पर भी ध्यान देना चाहिए था, अगर वह ब्रेक लगाती तो हादसे की शिकार नहीं होती. वीडियो में देखा जा सकता है ऑटो में सवारी भी बैठी होती है. हादसे में महिला को गंभीर चोटें नहीं आई है.
हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क कितनी व्यस्त नजर आ रही है. गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तरह-तरह के कमेंट्स सामने आ रहे हैं.
लोगों ने कहा कि गलती महिला की थी उन्हें चौराहे पर देखकर स्कूटी चलानी थी और समय रहते ब्रेक लगाना चाहिए था. महिला के ब्रेक न लगाने की वजह से वो ऑटो से टकराई. यह घटना सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.
