तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी न... पति को धमकी दे रही थी पत्नी, रूह कंपा देगा यह वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक छोटा-सा वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है और हर तरफ चर्चा का कारण बन गया है. इस क्लिप में एक महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर गुस्से में अपने पति से भड़क रही है जो भाषा और तरीका उसने अपनाया है, उसे देखकर और बच्चे की मौजूदगी देखते हुए लोग डर भी गए और हैरान भी हैं. वीडियो को @Aditi_Menon_123 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया था और यह अब लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इसे शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों ने मजाक किया तो कईयों ने चिंता जताई. यही वजह है कि यह क्लिप इतनी चर्चा में बदल गया

वायरल वीडियो में क्या देखा जा सकता है?

वीडियो में महिला गुस्से में कहती है कि जब मैं अपने ऊपर आ जाऊंगी तो तुम्हें ऐसे टुकड़े कर दूंगी कि दुनिया देखने लगेगी. लोग चुपचाप करते हैं, मैं कैमरे पर करूंगी, वह यह बात बार-बार दोहरा रही है. महिला की बात करने का अंदाज काफी गुस्से में और धमकी भरा है, जबकि पति वीडियो में शांत दिखता है. दोनों के बीच जो वाकया हो रहा है, उससे यह घर-घर की किसी बहस जैसा ही लगता है, लेकिन जिस तरह महिला बोले जा रही है वह डर का अहसास भी जगाती है. खासकर यह देखकर कि उसके पास एक छोटा बच्चा भी है.

यह क्लिप @Aditi_Menon_123 नाम के एक प्रोफाइल से पोस्ट किया गया था. पोस्ट के साथ लोग X, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी इसे शेयर कर रहे हैं. इंस्टेंट शेयरिंग और रीपोस्ट्स की वजह से यह वीडियो बहुत जल्दी फैल गया और वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर लोगों के जबरदस्त कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग अपना गुस्सा, डर और हैरानी व्यक्त कर रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया कि भाई, रिकॉर्डिंग कर के रखो फ्यूचर में काम आएगी. जबकि किसी ने मजाक करते हुए लिखा, अब मर्डर भी लाइव होगा. कई यूजर्स ने चिंता जताई कि बच्चे की मौजूदगी में इस तरह की धमकी और घर में तनाव बहुत खतरनाक संकेत है. कुछ ने महिला को आलोचना की और कुछ ने पति की चुप्पी पर हैरानी जताई.

