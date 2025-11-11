हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी न... पति को धमकी दे रही थी पत्नी, रूह कंपा देगा यह वायरल वीडियो

तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी न... पति को धमकी दे रही थी पत्नी, रूह कंपा देगा यह वायरल वीडियो

इस वीडियो में एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए हुई दिखती है और गुस्से में अपने पति को तेज लहजे में धमकी दे रही है. वीडियो इतना चिंताजनक है कि जो भी इसे देख रहा है वह चौंक कर रह जाता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 11 Nov 2025 06:08 PM (IST)
सोशल मीडिया पर एक छोटा-सा वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है और हर तरफ चर्चा का कारण बन गया है. इस क्लिप में एक महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर गुस्से में अपने पति से भड़क रही है जो भाषा और तरीका उसने अपनाया है, उसे देखकर और बच्चे की मौजूदगी देखते हुए लोग डर भी गए और हैरान भी हैं. वीडियो को @Aditi_Menon_123 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया था और यह अब लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इसे शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों ने मजाक किया तो कईयों ने चिंता जताई. यही वजह है कि यह क्लिप इतनी चर्चा में बदल गया

वायरल वीडियो में क्या देखा जा सकता है?

वीडियो में महिला गुस्से में कहती है कि जब मैं अपने ऊपर आ जाऊंगी तो तुम्हें ऐसे टुकड़े कर दूंगी कि दुनिया देखने लगेगी. लोग चुपचाप करते हैं, मैं कैमरे पर करूंगी, वह यह बात बार-बार दोहरा रही है. महिला की बात करने का अंदाज काफी गुस्से में और धमकी भरा है, जबकि पति वीडियो में शांत दिखता है. दोनों के बीच जो वाकया हो रहा है, उससे यह घर-घर की किसी बहस जैसा ही लगता है, लेकिन जिस तरह महिला बोले जा रही है वह डर का अहसास भी जगाती है. खासकर यह देखकर कि उसके पास एक छोटा बच्चा भी है. 

यह क्लिप @Aditi_Menon_123 नाम के एक प्रोफाइल से पोस्ट किया गया था. पोस्ट के साथ लोग X, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी इसे शेयर कर रहे हैं. इंस्टेंट शेयरिंग और रीपोस्ट्स की वजह से यह वीडियो बहुत जल्दी फैल गया और वायरल हो गया. 

सोशल मीडिया पर लोगों के जबरदस्त कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग अपना गुस्सा, डर और हैरानी व्यक्त कर रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया कि भाई, रिकॉर्डिंग कर के  रखो फ्यूचर में काम आएगी. जबकि किसी ने मजाक करते हुए लिखा, अब मर्डर भी लाइव होगा. कई यूजर्स ने चिंता जताई कि बच्चे की मौजूदगी में इस तरह की धमकी और घर में तनाव बहुत खतरनाक संकेत है. कुछ ने महिला को आलोचना की और कुछ ने पति की चुप्पी पर हैरानी जताई. 

Published at : 11 Nov 2025 06:08 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO Wife Threatening
टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
'... तो रद्द कर देंगे SIR एक्सरसाइज', वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से बोला सुप्रीम कोर्ट
'... तो रद्द कर देंगे SIR एक्सरसाइज', वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से बोला सुप्रीम कोर्ट
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट की Inside Story आई सामने! | Jammu-Kashmir | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: डॉ उमर के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया । Breaking News
Delhi Red Fort Blast:दिल्ली कार हादसे की जांच को गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर उमर की कार i-20 का नया CCTV फुटेज आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर Uttarakhand तक पंहुचा सर्च ऑपरेशन | Breaking | ABP News
