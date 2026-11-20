देव उठनी एकादशी से शादी का सीजन शुरू हो गया है. देशभर में लाखों जोड़े शादी के बंधन में बंध रहे हैं. ऐसे में दूल्हा-दुल्हन को गिफ्ट देने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे तोहफे दे रहे हैं, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ जाएं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या नजर आया वीडियो में?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे नजर आते हैं. उस दौरान दूल्हे को लाल रैपर में लिपटा खूबसूरत-सा तोहफा मिलता है. इसके बाद सभी लोग दूल्हा और दुल्हन से उस तोहफे को खोलने के लिए कहते हैं. ऐसे में गिफ्ट को लेकर लोगों की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ जाती है.

दूल्हे ने उठाया तोहफा खोलने का जिम्मा

लोगों की डिमांड पर दूल्हा उस गिफ्ट को खोलना शुरू कर देता है. जैसे ही वह लाल रैपर हटाता है तो बॉक्स की नई पैकिंग सामने आ जाती है. दूल्हा उसे फाड़कर गिफ्ट देखने की कोशिश करता है तो नीले रंग की प्लास्टिक की एक और लेयर मिलती है. यह देखकर हर किसी की हंसी छूट जाती है और लोग पीछे से कहते हैं कि खोलो इस गिफ्ट को खोलो... बहुत कुछ निकलेगा. अब तो लोगों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है.

तोहफा देखकर शर्म से लाल हुई दुल्हन

जब दूल्हा नीले रंग की प्लास्टिक वाली लेयर को हटाता है तो उसके बाद भी कई लेयर मिलती हैं. टेप, रंगीन पॉलीथिन और कागज की तमाम लेयर हटाने के बाद जब आखिरकार उसके हाथ में गिफ्ट आता है तो स्टेज पर मौजूद हर शख्स खिलखिलाकर हंसने लगता है. दरअसल, इस गिफ्ट में बेबी डायपर का 20 रुपये वाला पैकेट निकलता है. यह देखकर दुल्हन शर्म से लाल हो जाती है. वहीं, दूल्हा भी हैरान रह जाता है.

यूजर्स ने भी जमकर लिए मजे

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर मजे लिए. रवि नाम के एक यूजर ने लिखा कि ऐसा मजाक किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए. किट्टू नाम की यूजर ने लिखा कि ऐसा कौन करता है भला? आजाद परिंदा नाम के यूजर ने तो दुल्हन की नीयत पर ही सवाल उठा दिया. उन्होंने पूछा कि दुल्हन इतनी खुश क्यों दिख रही थी? क्या उसे गिफ्ट के बारे में पहले से पता था?

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