रेलवे स्टेशन ऐसी जगह होते हैं, जहां हर समय यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में होता है, तो कोई अपने सामान और परिवार के सदस्यों को संभालने में लगा रहता है. ऐसे में छोटी-सी लापरवाही भी किसी यात्री के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. खासकर मोबाइल फोन और पर्स जैसी कीमती चीजों को लेकर यात्रियों को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत होती है.

भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर कुछ ही सेकंड में सामान गायब होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. वीडियो में ट्रेन में चढ़ती महिला ने इतनी सफाई से की चोरी कि किसी को पता ही नहीं चला. वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी हो रहे हैं हैरान.

ट्रेन में चढ़ते समय हुई चोरी

वायरल वीडियो में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन दिखाई देती है. ट्रेन के दरवाजे पर यात्रियों की आवाजाही लगी हुई है. इसी दौरान कुछ महिलाएं ट्रेन में चढ़ती नजर आती हैं. प्लेटफॉर्म पर भी कई यात्री मौजूद हैं और हर कोई जल्दी में दिखाई देता है. वीडियो के साथ शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, इसी भीड़ के बीच एक महिला के बैग से मोबाइल फोन निकाल लिया गया. वीडियो में भी देखा जा सकता है कि फोन निकालने वाली महिला इसके बाद बिना किसी परेशानी के ट्रेन में चढ़ गई. पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि पीड़ित महिला को तुरंत इसका अंदाजा तक नहीं लगा.

एक सेकंड में बदल गया पूरा मामला

इस वीडियो के साथ लिखे गए कैप्शन में बताया गया है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन एक सेकंड में ऐसा कुछ हुआ कि महिला हैरान रह गई. पीड़ित महिला के पीछे मौजूद एक दूसरी महिला ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ है. यह सुनते ही पीड़ित महिला चौंक गई. वह अपना फोन अपने बैग में देखने लगती है. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले यूजर्स भी हैरानी जता रहे हैं. भीड़ में किसी का ध्यान ट्रेन पकड़ने पर होता है, तो किसी का अपने सामान पर. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इसी स्थिति का फायदा उठाकर चोरी करने की कोशिश करे, तो उसे तुरंत पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है.

देख कर तो सब सामान्य लग रहा था लेकिन 1 सेकंड में ऐसा क्या हुआ के महिला हैरान रह गई जब पीछे वाली महिला ने उसको बताया तो उसके होश उड़ गए इसलिए कहते है पब्लिक प्लेस में होशियार रहना चाहिए। https://t.co/wsSAYyM8lc — Bilal Ansari (@Bilalansari1995) November 19, 2026

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भीड़भाड़ वाले स्टेशन पर सावधानी है जरूरी

रेलवे स्टेशन और ट्रेन के दरवाजे के आसपास अक्सर काफी भीड़ रहती है. खासकर ट्रेन के रुकने और रवाना होने के समय यात्री जल्दी-जल्दी चढ़ने और उतरने की कोशिश करते हैं. इसी दौरान धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी जैसी स्थिति भी बन जाती है. ऐसे माहौल में मोबाइल फोन, पर्स और अन्य कीमती सामान को संभालकर रखना बेहद जरूरी है. कई बार यात्री अपना बैग पीछे लटकाकर रखते हैं या मोबाइल को ऐसी जेब में रखते हैं, जहां से उसे निकालना आसान हो जाता है. यात्रा के दौरान कोशिश करनी चाहिए कि बैग हमेशा सामने की तरफ रखें और उसकी चेन बंद रखें. मोबाइल फोन और पर्स को सुरक्षित जेब में रखें. ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय अपने आसपास मौजूद लोगों पर भी नजर बनाए रखें.

हैरान हो रहे यूजर्स

वायरल वीडियो को देखने के बाद यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ यूजर्स महिला के चोरी करने के तरीके को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ यूजर्स पीड़ित महिला को सावधानी न रखने के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि रेलवे स्टेशन पर सावधानी बेहद जरूरी है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि ऐसे चोरों के लिए तो सख्त सजा होना चाहिए.

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