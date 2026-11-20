Indian Railway Video: छोटे बच्चों को अक्सर बाइक-स्कूटर या कार का एक राउंड लगवाने की जिद करते तो आपने अक्सर देखा होगा. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है. दरअसल, इस वीडियो में एक लड़का ट्रेन के इंजन के पास पहुंचता है और लोको पायलट से ट्रेन का एक राउंड लगवाने की जिद करता है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या नजर आ रहा है और लोको पायलट इस डिमांड पर क्या करता है?

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में लोको पायलट ट्रेन के इंजन में वायरलेस पर अपने साथी से बात करने की कोशिश करता नजर आता है. अचानक इंजन के गेट पर एक लड़का आता है और पूछने लगता है कि यह ट्रेन कहां जाएगी? लोको पायलट उससे पूछता है कि उसे कहां जाना है. इसके बाद लड़के का जवाब सुनकर लोको पायलट के पसीने छूट जाते हैं. उसकी हालत देखकर लोगों को उस पर बेहद तरस आ रहा है.

मुझे तो एक राउंड चाहिए...

लोको पायलट जब लड़के से डेस्टिनेशन पूछता है तो वह जवाब देता है कि मुझे एक राउंड चाहिए. लोको पायलट पूछता है कि किसका राउंड चाहिए तो लड़का एकदम फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि मुझे ट्रेन का राउंड चाहिए. यह सुनकर लोको पायलट हड़बड़ा जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो? लड़का कहता है कि वह ट्रेनिंग करके आया है. यह जवाब सुनकर लोको पायलट के माथे पर पसीना आ जाता है. वह तुरंत पूछता है कि कहां से ट्रेनिंग की है?

आप भी कहेंगे वाह-वाह...

ट्रेनिंग लोकेशन के जवाब में लड़का बोलता है कि घर में छोटे भाई का खिलौना लेकर ट्रेनिंग की थी. ऐसे में लोको पायलट कहता है कि तबीयत ठीक है न? लड़के का जवाब सुनकर तो आप माथा ही पकड़ लेंगे. वह बोलता है कि तबीयत पूरा ठीक है अंकल. आप एक बार मुझे चलाने दो. आप भी कहेंगे वाह-वाह... इसके बाद लोको पायलट के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है. वह इंजन के गेट पर लड़के को गरियाते हुए पहुंचता है तो लड़का वहां से भाग खड़ा होता है.

आज ट्रेन तेरा भाई चलाएगा...

सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हुए इस पुराने वीडियो के लोग जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि सिर्फ मुंबईकर ही इस टोन में बात करते हैं. दूसरे यूजर का कहना है कि इस तरह के लड़के को तो एक रात के लिए जेल में डाल देना चाहिए. एक अन्य यूजर ने तो पूछ लिया कि इस वीडियो को बनाने के लिए कैमरा कौन संभाल रहा था? एक और यूजर ने तो किसी टल्ली शख्स जैसा जवाब दिया. उसने कमेंट में लिखा कि आज ट्रेन तेरा भाई चलाएगा...

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