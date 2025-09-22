सोशल मीडिया पर खतरों के खिलाड़ियों की कमी नहीं है. लोग रील और व्यूज के चक्कर में अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं तो वहीं कुछ लोग हैं जिनमें जुगाड़ का कीड़ा इतना भयानक होता है कि केवल एलपीजी गैस की मदद से ही वो हवा में गदर मचा देते हैं.ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स केवल एक पानी की बोतल और एलपीजी गैस के सहारे पानी के भारी भरकम केन को रॉकेट बना देता है. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप भी ये जानने को आतुर हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे.

पानी की केन को एलपीजी गैस से बना दिया रॉकेट

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान और परेशान है. इस वीडियो में एक शख्स केवल एलपीजी गैस की मदद से पानी के केन को रॉकेट जैसी रफ्तार से हवा में भेज देता है. इसके लिए सबसे पहले वो एक छोटे सिलेंडर में पाइप लगाकर गैस खोलता है और पाइप का दूसरा सिरा एक बोतल में डाल देता है जिससे उस बोतल में एलपीजी गैस लिक्विड के रूप में जमा होने लगती है. इसके बाद वो शख्स बोतल में भरी उस गैस को पानी से भरे एक केन में उढ़ेल देता है. जिसके बाद केन में प्रेशर बनने लगता है, और जैसे ही केन को वो शख्स उल्टा करता है वैसे ही केन प्रेशर के साथ हवा में जाती है जैसे शख्स ने कोई रॉकेट छोड़ दिया हो.

View this post on Instagram A post shared by Ashu Ghai (@ashu.ghai)

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को ashu.ghai नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....रूल नंबर एक, कभी आशू सर के वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...मैं साइंस का छात्र नहीं हूं लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट मुझे साइंस में रूचि जगा रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा..अमेरिका क्या कहता था, कौन हो तुम. आज हम कहते हैं तू कौन है रे.

