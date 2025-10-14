Video: मेट्रो में सरेआम शख्स ने उतार दी अपनी पैंट, लोगों ने उठाकर बाहर फेंका, वीडियो वायरल

Video: सोशल मीडिया पर ब्रिटेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक मेट्रो में सफर कर रहा है और अचानक उसने सबके सामने अपनी पैंट नीचे उतार दी. यह देखकर मोजूद लोग हैरान रह गए. मेट्रो में खड़े कुछ लोगों ने इस हरकत का विरोध किया और उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन उस युवक ने उल्टा उन्हें ही गालियां देना शुरू कर दीं.

सुरक्षाकर्मियों ने शख्स को पकड़ा

धीरे-धीरे मेट्रो में मौजूद लोगों के बीच यह मामला बढ़ता गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो के डिब्बे में कुछ महिलाएं भी मौजूद थी. मामला बढ़ता देख महिलाएं धीरे-धीरे पीछे हटने लगीं. दावा किया जा रहा है कि शख्स ब्रिटेन का रहने वाला नहीं है वह किसी दूसरे देश का है और उसकी यह हरकत देखकर लोगों का मानना है कि यह शख्स नशे की हालत में था.

जब लोगों ने शख्स को रोकने की कोशिश की तो वह मारपीट पर उतर आया. इसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति को काबू में किया और उसे खींचते हुए मेट्रो स्टेशन तक ले गए. वहां सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ा.

पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों पर की कार्रवाई

लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद ब्रिटेन पुलिस ने उन लोगों पर ही कार्रवाई कर दी जिन्होंने उस शख्स को रोका था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंसा की और कानून को अपने हाथ में लिया. इस फैसले के बाद ब्रिटेन में लोगों के बीच गुस्सा फैल गया है. सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई अपराधी को रोकेगा तो उसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.