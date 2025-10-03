Delhi Metro Video: दिल्ली मेट्रो में सीट और जगह को लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं. कभी-कभी ये झगड़े इतनी तेजी से बढ़ जाते हैं कि हाथापाई तक पहुंच जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मेट्रो में दो यात्रियों के बीच गंभीर झगड़ा और हाथापाई दिखाई दे रही है.

हाथापाई देख सहमे लोग

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नौजवान और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हैं. शुरू में लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि अंकल ने उसे गंदी गालियां दी हैं. यह बात सुनते ही दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और कॉलर पकड़ लेते हैं. जैसे ही नौजवान हाथ उठाकर मारने की कोशिश करता है, अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसे जोर से लात मारकर गिरा देता है. इस घटना ने मेट्रो में मौजूद बाकी यात्रियों को भी डर और सहम का एहसास दिलाया.

Kalesh b/w Uncle and a guy inside delhi metro. pic.twitter.com/xt6NMKi5F1 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 2, 2025

इसके बाद लड़के के साथ यात्रा कर रहे एक अन्य व्यक्ति ने अधेड़ उम्र के शख्स के बाल पकड़कर खींचना शुरू कर दिया. दोनों मिलकर उस व्यक्ति की धुनाई करने लगते हैं. झगड़े की आवाज सुनकर कई अन्य यात्री बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं. वे दोनों को अलग करने और शांत करने की कोशिश करते हैं.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

वीडियो में लड़का बार-बार चिल्लाते हुए कहता है, 'मां की गाली देगा?' और अधेड़ व्यक्ति पर अपना गुस्सा दिखाता है. पूरी घटना के दौरान मेट्रो की भीड़ में हलचल मची रहती है. कुछ यात्री डर के मारे पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ बीच-बचाव के लिए आगे आते हैं. मेट्रो में ऐसे झगड़ों से न सिर्फ यात्री परेशान होते हैं, बल्कि यात्रा का माहौल भी तनावपूर्ण बन जाता है.