Video: बाल-बाल बच गए गुरु! जमीन पर गिरी पानी की टंकी, नीचे खड़ा था शख्स, लापरवाही भरा वीडियो वायरल
Viral Video: कर्नाटक में निर्माण के दौरान पानी की टंकी जमीन पर गिर गई. इस दौरान नीचे खड़ा एक शख्स बाल-बाल बच गया. इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Karnataka News: कर्नाटक से एक गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां पानी की एक टंकी को तोड़ा गया, जिसके कारण बड़ी परेशानी खड़ी हो गई. पानी की टंकी का टूटना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अक्सर निर्माण के दौरान ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. लेकिन इस बार जो हुआ, वह काफी खतरनाक था. जब टंकी गिरी तो नीचे एक शख्स खड़ा था, जो इस हादसे में बाल-बाल बच गया.
लोगों की दैनिक जिंदगी हुई प्रभावित
इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान पानी की टंकी गिर गई और उसका बड़ा हिस्सा सीधे बिजली के तारों पर जा गिरा. इस घटना के कारण आसपास का इलाका पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया और बिजली की व्यवस्था ठप हो गई. बिजली बंद होने से लोगों की दैनिक जिंदगी प्रभावित हुई. घरों में रोशनी नहीं रही, दुकानें बंद हो गईं और कई जगहों पर वाहनों का संचालन भी मुश्किल हो गया.
दुर्धटना:— Faiz (@FMansikta60974) September 23, 2025
कर्नाटक में पानी की टंकी को तोडा गया ये कोई नई बात नहीं। निर्माण होते हैं ।पर बड़ा सवाल ये क्या आसपास की का ख्याल रखना जरूरी नहीं था। पानी की टंकी सिंधे बिजली के तारों पर जा गिरी । ओर व्यवस्था ठप हो गई pic.twitter.com/LlRnr75cGd
स्थानीय लोग इस घटना को देखकर काफी परेशान हैं. उनका कहना है कि निर्माण के दौरान आसपास के लोगों और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी था. अगर सही सावधानी बरती जाती तो इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था. पानी की टंकी बिजली के तारों पर गिरने से गंभीर हादसे का खतरा भी बढ़ गया था. किसी प्रकार का बड़ा हादसा टलना एक बड़ी राहत है.
घटना के बाद बिजली विभाग की टीम पहुंची
स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने बिजली के तारों को सुरक्षित किया और इलाके में बिजली बहाल करने का काम शुरू किया. इसके साथ ही पानी की टंकी की गिरावट से हुई नुकसान की जांच भी शुरू कर दी गई है.
