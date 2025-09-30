Video: पहले कार फिर ऑटो को मारी टक्कर, सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक ने मचाई तबाही, देखें वीडियो

Road Accident: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के एक तरफ से बाइक सवार और ट्रक आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर से एक सफेद कार और एक ऑटो रिक्शा चल रहा था. ट्रक चालक ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन जगह की कमी और गलत अनुमान के कारण वह सीधे सामने से आ रही सफेद कार से टकरा गया.

टक्कर से ऑटो पलटा

टक्कर मामूली थी और सफेद कार चालक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. कार चालक किसी तरह अपनी गाड़ी संभालते हुए आगे निकल गया. लेकिन असली हादसा इसके बाद हुआ. सफेद कार से टकराने के बाद ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह पीछे आ रहे ऑटो पर जा गिरा. अचानक हुए इस टक्कर से ऑटो पलट गया और उसमें बैठे लोग घायल हो गए.

On single lane roads,we should quickly read the intention of other drivers and avoid risk.



Here,the truck is overtaking the biker and white car is overtaking the black car at the same time and crashed !! pic.twitter.com/AJ4jmfmw7I — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) September 30, 2025

हादसा देखकर आसपास के लोग घबराए

यह नजारा देख आसपास के लोग घबरा गए. सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. गनीमत यह रही कि हादसा और भी बड़ा नहीं हुआ, वरना जानमाल का नुकसान गंभीर हो सकता था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक चालक ने जल्दबाजी में बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन यह कदम भारी पड़ गया. वहीं ऑटो चालक को तो पीछे से आ रही टक्कर की भनक तक नहीं लगी थी और अचानक उसकी गाड़ी पलट गई.

लोगों का कहना है कि सिंगल लेन या संकरी सड़कों पर ओवरटेक करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए. कई बार ड्राइवर सामने से आने वाली गाड़ियों की रफ्तार और दूरी का गलत अनुमान लगा लेते हैं, जिससे ऐसे हादसे हो जाते हैं.