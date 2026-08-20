Dangerous Driver Video: ये हैवी ड्राइवर है... खाईं से पार कराई बोलेरो, वीडियो देख आएगी कंपकंपी
Dangerous Driver Video: टूटी सड़क पर लोहे की पाइपों के सहारे बोलेरो पार करते ड्राइवर का वीडियो वायरल है. लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, वहीं चिंता भी जता रहे हैं.
Dangerous Driver Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ड्राइवर की जान जोखिम में डालने वाली हिम्मत देखने को मिल रही है. यह वीडियो X पर शेयर किया गया है और कुछ ही घंटों में हजारों लोगों तक पहुंच चुका है. वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि खतरनाक लोग तो उन्होंने बहुत देखे हैं, लेकिन इतना खतरनाक ड्राइवर पहली बार देखा है.
पोस्ट में यह भी कहा गया कि जिसका दिल मजबूत हो, वह बिना पुल के भी रास्ता पार कर सकता है और डर के आगे ही असली जीत छिपी होती है. यही वजह है कि कुछ ही समय में यह पोस्ट सैकड़ों लाइक और कमेंट बटोर चुकी है, और लगातार रीट्वीट व शेयर के जरिए और आगे बढ़ रही है.
वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है?
वायरल वीडियो में एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी को एक गहरी खाईं के ऊपर से पार करते हुए दिखाया गया है. सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह टूटा हुआ है और उस टूटे हिस्से के ऊपर सहारे के तौर पर सिर्फ दो लंबी लोहे की पाइपें बिछाई गई हैं. इन्हीं पतली पाइपों के सहारे ड्राइवर बड़ी सावधानी के साथ गाड़ी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाता है. गाड़ी के पहिए पाइपों पर बिल्कुल संतुलन बनाए हुए चलते हैं, जबकि नीचे गहरी खाईं साफ नजर आती है.आसपास खड़े कुछ मजदूर इस पूरे नजारे को सांस रोककर देखते हैं.
यही वजह है कि वीडियो में ड्राइवर की स्किल्स की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक तरफ जहां कई लोग रास्ते में बस गड्ढा देखकर गाड़ी वापस घुमा लेते हैं, वहीं इस ड्राइवर ने इस बात को साबित कर दिया कि रास्ता भले ही कैसा हो, उस पर बस हिम्मत करके चलना शुरू कर देना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाता है, बस जरूरी है तो हिम्मत और समझदारी की.
खतरनाक लोग तो मैंने बहुत देखे थे, लेकिन इतना खतरनाक ड्राइवर पहली बार देखा है!— Shyam Yadav SP (@shyamyadavsp95) August 20, 2026
जब मजबूत दिल अल्ट्राटेक जैसा हो, तो बिना अल्ट्राटेक पुल के भी पार किया जा सकता है।
डर के आगे जीत है। 🔥 pic.twitter.com/t28nheuiTT
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लोगों की प्रतिक्रियाएं और कमेंट्स
इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफी दिलचस्प हैं. ज्यादातर यूजर्स ड्राइवर के साहस और हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि इतना बड़ा दिल और इतनी हिम्मत बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है. कुछ यूजर्स ने ड्राइवर को Heavy Driver जैसी उपाधि तक दे दी, तो कुछ ने इसे नामुमकिन काम बताया जो उनकी नजर में असंभव जैसा लग रहा था.ि वहीं दूसरी तरफ कई कमेंट्स में लोगों ने चिंता जताई कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते अपनी जान को इतने बड़े खतरे में डाला. कुछ यूजर्स ने हल्के-फुल्के मजाकिया अंदाज में भी प्रतिक्रिया दी. कुल मिलाकर इस वीडियो के आते ही सोशल मीडिया पर तारीफ और चिंता, दोनों तरह की बातें चल रही हैं, और यूजर्स इसे लगातार शेयर करके अपनी राय जाहिर कर रहे हैं.
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