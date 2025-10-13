Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है है कि भरे बाजार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली का बैलेंस बिगड़ जाता है और लोग ट्रॉली में रखी भारी भरकम बोरियों के नीचे दब जाते हैं. वीडियो देखकर हर कोई हैरान है.

संतुलन बिगड़ने की वजह से हुआ हादसा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रैक्टर अपनी ट्रॉली में कई बोरियां लादे हुए सड़क पर जा रहा था. ट्रॉली इतनी भरी हुई थी कि उसका संतुलन किसी भी वक्त बिगड़ सकता था. चलते-चलते सड़क पर अचानक ट्रॉली डगमगाने लगी और कुछ ही सेकंड में वह एक ओर झुककर सड़क पर पलट गई.

ओवर लोड गाड़ियां चलाते हे उनपर रोक लगनी चाहिए ,ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो।😱 pic.twitter.com/KAfYIr1U8U — Aftab Raheman 🇮🇳 (@aftabraheman22) October 11, 2025

जैसे ही ट्रॉली पलटी, उसी वक्त सड़क से दो बाइक सवार और ऑटो वहां से गुजर रहे थे. अचानक हुए हादसे में वे लोग बोरियों के नीचे दब गए. आसपास के लोग चीखने-चिल्लाने लगे और तुरंत दौड़कर मदद के लिए पहुंचे. स्थानीय लोगों ने मिलकर बोरियां हटाने की कोशिश की और दबे हुए लोगों को बाहर निकाला. बताया जा रहा है कि इस हादसे में दो से तीन लोग घायल हुए.

ट्रॉली में सामान्य से कई गुना ज्यादा था वजन

गवाहों का कहना है कि ट्रॉली पर इतनी ज्यादा बोरियां थीं कि उसका वजन सामान्य सीमा से कई गुना ज्यादा था. अगर ट्रैक्टर चालक थोड़ा भी सावधान रहता या वजन कम रखता, तो यह हादसा नहीं होता. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और ट्रैक्टर चालक से पूछताछ शुरू की है. प्राथमिक जांच में पाया गया कि ट्रॉली ओवरलोड थी, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ा. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई ओवरलोड वाहन सड़क पर चलता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.