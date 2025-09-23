हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: क्लास में ज्वालामुखी की तरह फटा टीचर का गुस्सा, लोग बोले- बीवी से लड़कर आया है, वीडियो वायरल

Video: क्लास में ज्वालामुखी की तरह फटा टीचर का गुस्सा, लोग बोले- बीवी से लड़कर आया है, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल में क्लासरूम में आखिरी बेंच पर बैठे दो छात्र बातें कर रहे थे. टीचर ने कई बार समझाने पर भी जब वे नहीं माने तो गुस्से में स्केल फेंक दी और खुद जाकर डांटा-पीटा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 10:00 AM (IST)
Classroom Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें क्लासरूम का नजारा देखने को मिला. यह वीडियो किसी स्कूल का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि क्लास में नीले रंग की डेस्क और कुर्सियाँ लगी हुई हैं और बच्चे उन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. इसी दौरान, क्लास की आखिरी बेंच पर बैठे दो छात्र आपस में बातें और हंसने करने लगते हैं. उस वक्त टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे उनकी बात पर ध्यान देने के बजाय मजाक और बातचीत में मशगूल रहते हैं.

टीचर ने स्केल को बच्चों की तरफ फेंका

टीचर ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बच्चे नहीं माने तो अचानक गुस्से से उनका पारा चढ़ गया. गुस्से में उन्होंने दीवार पर टंगी हुई स्केल उठाई और सीधे बच्चों की तरफ फेंक दी. यह देखकर क्लास में बैठे बाकी छात्र भी घबरा गए. माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया.

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि टीचर स्केल फेंकने के बाद खुद भी बच्चों की ओर बढ़े और उन्हें डांटने-मारने लगे. पूरे क्लासरूम में एक पल के लिए अफरा-तफरी मच गई. बच्चे सहमकर चुप हो गए. इस दौरान कुछ बच्चे डर के कारण सिर झुकाए बैठे रहे तो कुछ बच्चे चुपचाप सबकुछ देखते रहे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो वायरल होते ही लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. कुछ लोग टीचर के गुस्से को गलत ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों को समझाने का तरीका और बेहतर हो सकता था. वहीं, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बच्चे अगर बार-बार पढ़ाई में ध्यान न दें तो टीचर का धैर्य टूटना लाजमी है.

Published at : 23 Sep 2025 10:00 AM (IST)
Classroom Video VIRAL VIDEO
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
