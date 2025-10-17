Video: बिजली के बोर्ड में लग गई आग, डॉगेश भाई ने किया कमाल, वीडियो देख मारेंगे सैल्यूट!

Dog Video: सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प और हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पालतू कुत्ते की समझदारी और फुर्ती देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर की फर्श पर एक पालतू कुत्ता शांति से बैठा हुआ था. उसके सामने ही दीवार पर एक स्विच बोर्ड में चार प्लग वाला एक्सटेंशन बोर्ड लगा हुआ था. अचानक उसमें से चिंगारी यानी स्पार्किंग होने लगी.

कुत्ते की समझदारी से टला हादसा

जैसे ही कुत्ते ने उस आवाज और रोशनी को देखा, वह थोड़ा डर गया और भौंकने लगा. लेकिन डर के बावजूद उसने बेहद समझदारी दिखाई. वह तुरंत बोर्ड के पास पहुंचा और अपने मुंह से प्लग को खींचकर बाहर निकाल दिया. उसकी इस तेजी से बड़ी दुर्घटना टल गई. अगर वह प्लग वहीं लगा रहता, तो शायद कुछ ही सेकंड में वहां आग लग सकती थी.

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कुत्ते ने यह सब किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की समझदारी से किया. उसके बाद वह कुछ देर तक स्विच बोर्ड के पास बैठा रहा और यह देखने लगा कि अब वहां से कोई चिंगारी न निकले. इस वफादार और बुद्धिमान पालतू की हरकत देखकर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि यह कुत्ता किसी इंसान से कम नहीं, वहीं किसी ने लिखा, इसने अपने घर को बड़ी मुसीबत से बचा लिया. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि जानवरों में भी समझदारी इंसानों जैसी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है.