Video: बिगड़ गया बैलेंस! तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कार और बाइक को मारी टक्कर, वीडियो वायरल

Road Accident: सोशल मीडिया पर एक हाईवे हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार हाईवे पर दौड़ती हुई आती है और अचानक बिना किसी संकेत या सावधानी के बाईं ओर मुड़ जाती है. सड़क के किनारे एक बाइक गैराज था, जिसके बाहर कई मोटरसाइकिलें और एक वैन खड़ी हुई थीं. इसी गैराज के सामने काम भी चल रहा था और दूसरी ओर एक वैन की सफाई हो रही थी.

गैराज में मची अफरा-तफरी

कुछ ही सेकंड में कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गैराज के अंदर जा घुसी. पहले कार ने एक खड़ी वैन को जोरदार टक्कर मारी और फिर वहां रखी कई बाइक्स से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक वहीं गिर गई, जबकि बाकी बाइक्स एक-दूसरे से टकराकर गिरने लगीं. हादसे के बाद गैराज के अंदर और बाहर अफरा-तफरी मच गई.

वीडियो देखकर आप हैरान रह जाओगे तेज गति से आ रही गाड़ी कैसे पार्किंग में अपने आप लग जाती है।👇 pic.twitter.com/y8j7cyrY0F — Sandeep Choudhary (@ChoudhriSandy) October 11, 2025

गनीमत रही कि उस समय गैराज में या बाहर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था. बताया जा रहा है कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. गैराज में बैठे लोग जैसे ही हादसा हुआ, तुरंत बाहर दौड़े और कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश की.

पुलिस ने शुरू की जांच

कुछ लोगों ने सोचा कि ड्राइवर नशे में था, जबकि कुछ का कहना है कि कार का ब्रेक फेल हो गया होगा. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसा लापरवाही से हुआ या तकनीकी खराबी के कारण. पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. कार को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है.