Lamborghini Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर अचानक दो सांड दौड़ते हुए आ रहे हैं. कुछ ही सेकंड में एक सांड सीधा सड़क किनारे खड़ी एक महंगी लैंबॉर्गिनी कार के ऊपर चढ़ जाता है. जिससे कार बुरी तरह टूट जाती है. यह नजारा देख लोग सन्न रह गए.

बुरी तरह से टूट गई करोड़ों की लैंबॉर्गिनी

वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों सांड किसी बात पर आपस में भिड़े हुए थे और तेजी से भागते हुए सड़क पार कर रहे थे. तभी एक सांड सीधे जाकर लैंबॉर्गिनी की बोनट पर चढ़ गया. उसके वजन और टक्कर से कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह से टूट-फूट गया. शीशे, हेडलाइट, बोनट और फ्रंट बंपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए.

यह नजारा देखकर वहां खड़े लोग चकित और घबराए नजर आए. कुछ लोग चिल्लाते हुए साइड में भाग गए, जबकि कुछ ने मोबाइल निकालकर पूरा नजारा वीडियो में कैद कर लिया. कुछ ही सेकंड में सांड कार से उतरकर फिर भाग निकला और सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

वीडियो पर लोग दे रहे तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं

वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई कह रहा है, लैंबॉर्गिनी भी सांड के आगे बेबस हो गई, तो कोई मजाक में लिख रहा है, सांड ने शायद कार का नाम सुना और सोचा यह भी मेरे परिवार की है. लोगों के अनुसार, यह घटना किसी शहरी इलाके की मुख्य सड़क पर हुई. वहां अक्सर सांडों का आना-जाना रहता है, लेकिन इस तरह की घटना पहली बार देखी गई.