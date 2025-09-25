Baahubali Baby: सोशल मीडिया पर एक बेहद मजेदार और प्यारा वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटा बच्चा ऐसा काम करता दिख रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए और हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. लोग उसे मजाक में आज का अभिमन्यु और बाहुबली बेबी कहकर तारीफ कर रहे हैं.

बच्चें ने कुर्सी को पीछे की ओर धकेला

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा है जिसने अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा है. बच्चा जमीन पर बैठा है और उसके ऊपर एक छोटी बच्ची कुर्सी पर बैठी हुई है. बच्चा अचानक से खड़ा होता है और अपने छोटे-छोटे हाथों से कुर्सी को पीछे की ओर धक्का देने लगता है. उसकी यह कोशिश देखकर आसपास मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं.

वीडियो बनाने वाले लोग बच्चे की हरकत देखकर हंसने लगते हैं. ऐसा लगता है जैसे बच्चा अपने छोटे से शरीर में भी बड़ी ताकत जुटा रहा हो. बच्चे की यह कोशिश भले ही मासूम हो, लेकिन उसे देखकर सबकी हंसी नहीं रुक रही. वीडियो में मौजूद लोग कह रहे हैं कि यह बच्चा गजब का जिगरा रखता है और इसमें आत्मविश्वास भी कमाल का है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि लगता है जब यह बच्चा गर्भ में था तब इसकी मां ने बाहुबली फिल्म देखी होगी. कुछ लोग इसे आज का अभिमन्यु बता रहे हैं, तो कुछ ने मजाक में कहा कि यह बच्चा बचपन से ही ताकतवर बनने की तैयारी कर रहा है.

वीडियो को देखकर साफ समझ आता है कि बच्चों की मासूमियत में कितनी हिम्मत और जिज्ञासा छुपी होती है. इतनी छोटी उम्र में भी यह बच्चा बिना डर के कुर्सी को धकेलने की कोशिश करता है, जो देखने में बहुत प्यारा लगता है.