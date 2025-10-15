Video: Speed kills! ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, टूट गई हड्डी पसली, वीडियो वायरल

Karnataka News: कर्नाटक के बीदर से एक चौकाने वाला हादसा सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार बाइक हाइवे पर चल रही थी. वहीं दूसरी तरफ एक ट्रैक्टर सड़क के दूसरी ओर मोड़ रहा था. बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर से कई फीट हवा में उछले युवक

टक्कर के बाद बाइक पर सवार दोनों लोग कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर गिर पड़े. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद दोनों लोग सड़क पर बुरी तरह पड़े हैं. पास में मौजूद राहगीर और स्थानीय लोग तुरंत उनके पास दौड़े और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए. यह दृश्य देखकर हर कोई डर और हैरानी में पड़ गया.

Location: Bidar



Target Fixation 🎯

No attempt was made to avoid the crash 😕



Slow down near intersections !



Though the biker had the right of way, the right of way is not a right to crash and prove the other person wrong !



Drive to survive !! pic.twitter.com/cTL6LPnr5W — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) October 15, 2025

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसा तेज रफ्तार वाहन और सड़क पर लापरवाही के कारण हुआ. बाइक सवार दोनों लोग बिना सावधानी के सड़क पर तेज गति में चल रहे थे, जबकि ट्रैक्टर धीरे-धीरे मोड़ रहा था. टक्कर इतनी जोरदार थी कि अगर थोड़ी देर होती या बाइक पर हेलमेट नहीं होता, तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था.

पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान

घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग हादसे को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. अधिकांश लोग बाइक सवारों की तेज रफ्तार और लापरवाही पर नाराजगी जता रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि सड़क पर वाहन चलाते समय हमेशा सावधानी बरतना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए. पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और दोनों घायल बाइक सवारों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.