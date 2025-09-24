Video: भांग पीकर चला रहा था ट्रेक्टर! स्लाइड मार पलटा दी ट्रॉली, चपेट में आई कार, वीडियो वायरल

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक खतरनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना में देखा गया कि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली, जो रेत से भरी हुई थी, सड़क पर पलट गई. सड़क किनारे खड़ी एक कार भी इस हादसे की चपेट में आ गई.

ट्रॉली के पलटते ही सड़क पर फैली रेत

ट्रैक्टर चालक ने जैसे-तैसे ट्रैक्टर को संभालने की कोशिश की, लेकिन ट्रॉली रेत से इतनी भारी थी कि उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया. इसी कारण ट्रॉली सड़क पर पलट गई. ट्रॉली के पलटते ही उसमें भरी रेत सड़क पर फैल गई और वहीं खड़ी एक स्विफ्ट कार भी इसकी चपेट में आ गई. रेत और ट्रॉली के कारण कार पर भी काफी असर पड़ा.

इस पूरे हादसे का वीडियो पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने के कारण पलटने वाली ट्रॉली ने सड़क और आसपास की चीजों को नुकसान पहुँचाया. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा और लोग इसे शेयर कर रहे हैं.

ओवरलोडिंग की वजह से हुआ हादसा

स्थानीय लोग और राहगीर हैरान रह गए. उन्होंने तुरंत प्रशासन और पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंचकर पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया और आगे के लिए सुरक्षा उपाय करने की बात कही. ओवरलोडिंग और तेज गति सड़क हादसों का मुख्य कारण है. अगर ट्रॉली में सही मात्रा में रेत भरी होती और चालक सावधानी से वाहन चला रहा होता, तो यह हादसा टाला जा सकता था.