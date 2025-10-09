Video: तालिबानी चौकी पर भारतीय बाइकर की 'VIP एंट्री', पासपोर्ट देखे बिना जाने दिया, वीडियो वायरल

Afghanistan India Relations: अफगानिस्तान से दिल छू लेने वाला एक वीडियो सामने आया है, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच पुराने और गहरे रिश्ते को दिखाता है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक भारतीय पर्यटक हाल ही में अफगानिस्तान घूमने गया था. वहां यात्रा के दौरान उसे तालिबान के कुछ सशस्त्र जवानों ने रोक लिया. यह एक सामान्य जांच थी, जिसमें यात्रियों के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं. लेकिन जब उस नागरिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह भारत से है, तो माहौल ही बदल गया.

भारतीय पर्यटक को बिना पूछताछ जाने दिया

तालिबान के जवान, जो कुछ क्षण पहले सख्त नजर आ रहे थे, अचानक मुस्कुरा उठे. उन्होंने तुरंत कहा, हिंदुस्तान से हो? स्वागत है और बिना कोई जांच किए उसे आगे जाने दिया. उस भारतीय व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने न तो पासपोर्ट देखा, न कोई सवाल पूछा, बस यह जानकर कि वह भारत से है, उसे सम्मानपूर्वक जाने दिया गया.

An Indian tourist in Afghanistan was stopped by the Taliban for a routine passport check. But the moment he said he was from India, they smiled, welcomed him, and let him go without even checking his papers.



Afghanistan 🇦🇫 🤝 🇮🇳 India pic.twitter.com/Alg4uaOXnQ — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2025

चर्चा का विषय बनी घटना

यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. लोग कह रहे हैं कि इससे साफ झलकता है कि भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच हमेशा से ही एक अलग तरह की दोस्ती और अपनापन रहा है. ऐतिहासिक रूप से भी दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और मानवीय संबंध रहे हैं.

भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मुश्किल घड़ियों में मदद की है, चाहे सड़कें बनाना हो, अस्पताल बनाना या शिक्षा और विकास के लिए सहयोग देना. भारतीय पर्यटक ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान में उसे इतनी गर्मजोशी से स्वागत मिलेगा.