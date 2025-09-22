Delhi Metro: राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे एक बुजुर्ग यात्री ने ट्रेन के अंदर ही पेशाब कर दिया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद यात्री हैरान रह गए और कुछ लोग तो सीट बदलकर दूर चले गए.

बुजुर्ग को पेशाब करते देख सकते में आए लोग

बताया जा रहा है कि मेट्रो उस समय सामान्य तरीके से चल रही थी. सभी यात्री शांत माहौल में सफर कर रहे थे. तभी अचानक एक बुजुर्ग यात्री ने अजीब हरकत कर दी. उसने किसी की परवाह किए बिना डिब्बे के अंदर ही पेशाब करना शुरू कर दिया. यह देखकर बाकी लोग सकते में आ गए. कुछ यात्रियों ने इस पूरे वाकये को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

लो जी आज एक और डिप्रेशन के शिकार आदमी के दर्शन हो गए दिल्ली मेट्रो में।



ताऊ ने गंगा बहा दी, पहले ही पुल तीरे पड़े है इतना पानी पीते क्यों है यह लोग जो मेट्रो में ही करना पड़ जाए। pic.twitter.com/DxdSHEhPZK — Shoaib Khan (@adv_soyyab) September 21, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने बुजुर्ग के इस व्यवहार को गैरजिम्मेदाराना बताया और कहा कि इससे मेट्रो में सफर कर रहे बाकी यात्रियों को काफी परेशानी हुई होगी. वहीं, कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर मेट्रो के अंदर इतनी सख्त सुरक्षा और नियम होने के बावजूद ऐसी घटना कैसे हो गई.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के नियमों के मुताबिक मेट्रो ट्रेन और स्टेशन परिसर में साफ-सफाई बनाए रखना यात्रियों की जिम्मेदारी है. गंदगी फैलाना या अनुशासनहीनता दिखाना जुर्माने की श्रेणी में आता है. नियमों के तहत ऐसे मामलों में जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.