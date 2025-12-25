हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान कांग्रेस में फिर सामन आई गुटबाजी? सचिन पायलट गुट के फैसले से उठे सवाल

राजस्थान कांग्रेस में फिर सामन आई गुटबाजी? सचिन पायलट गुट के फैसले से उठे सवाल

Rajasthan News: अरावली पर्वतमाला से जुड़े खनन के मुद्दे एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ शुक्रवार (26 दिसंबर) को एक रैली निकालने जा रहे हैं. सरकार के खिलाफ ये मात्र ढाई किमी लंबी यात्रा रहेगी.

By : मुबारिक खान | Edited By: अजीत | Updated at : 25 Dec 2025 08:26 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी का मामला किसी से छिपा नहीं है. पिछली कांग्रेस सरकार के समय जो फूट पार्टी में पड़ी वह आज भी उतनी ही गहरी नजर आती है. फिलहाल देश भर में अरावली पर्वतमाला से जुड़े खनन के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं के बयान सामने आ रहे है. इस मुद्दे के खिलाफ सचिन पायलट खेमें से जुड़े एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ एक रैली निकालने जा रहे हैं. इस रैली में खुद सचिन पायलट शामिल होंगे. इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी है.

कांग्रेस में गुटबाजी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है और ऐसे में सत्ता में बैठी बीजेपी के ख़िलाफ शुक्रवार (26 दिसंबर) को NSUI अरावली मुद्दे को लेकर जो पैदल रैली निकालने जा रही है, वह मात्र ढाई किलोमीटर लंबी रहेगी. इस ढाई किलोमीटर लंबी रैली में सचिन पायलट सहित कई विधायक और नेता शामिल होंगे. 

बीजेपी के खिलाफ सचिन पायलट गुट की पैदल यात्रा

बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट गुट अजमेर से जयपुर तक पेपर लीक मामले में 100 किलोमीटर से लंबी यात्रा निकाल चुके है. तो वहीं अरावली जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर मात्र ढाई किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा और दूसरी तरफ अपनी ही सरकार के खिलाफ सौ किलोमीटर से अधिक लंबी पैदल यात्रा निकालने वाले नेता बीजेपी के खिलाफ केवल खानापूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं.

NSUI की रैली को लेकर सियासत तेज

शुक्रवार को होने वाली NSUI की रैली को लेकर सोशल मीडिया पर दोनों ही धड़ों के समर्थक एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. लेकिन अब देखना होगा NSUI की ओर से आयोजित इस ढाई किलोमीटर लंबी पैदल रैली में कौन कौन शामिल होता है.

क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अरावली मुद्दे को लेकर सबसे पहले अशोक गहलोत ने मोर्चा खोला था, जिसके बाद अब दूसरा खेमा इस मुद्दे को ज्यादा हवा नहीं देना चाहता. ऐसे में NSUI की ओर से आयोजित रैली के माध्यम से खानापूर्ति के तौर पर नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देंगे.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 25 Dec 2025 08:14 PM (IST)
Tags :
Sachin Pilot NSUI Rajasthan CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar पर Dhruv Rathee की टिप्पणी, ट्रोलिंग और बैकलैश के बाद कमेंट्स हटाए
Bollywood News: स्टाइल से लेकर स्माइल तक, बॉलीवुड का क्रिसमस बना सुपर स्पेशल (25.12.2025)
ABP Report: तारिक रहमान...ढाका में इंतकाम! | Bangladesh Violence News | Yunus | Sheikh Hasina
शादी में Risk? Wedding Insurance है Smart Solution | Insurance| Paisa Live
UP Politics: 2027 की सियासत, मूर्ति पर महाभारत | Akhilesh Yadav | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
ओटीटी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
विश्व
'ये बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई थी चिंता, अब थाईलैंड ने दी सफाई
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
हेल्थ
इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज
इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज
फैशन
अब बाइक चलाते वक्त नहीं जमेंगे हाथ, अपनाएं ये आसान उपाय
अब बाइक चलाते वक्त नहीं जमेंगे हाथ, अपनाएं ये आसान उपाय
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget