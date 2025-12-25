राजस्थान कांग्रेस में फिर सामन आई गुटबाजी? सचिन पायलट गुट के फैसले से उठे सवाल

राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी का मामला किसी से छिपा नहीं है. पिछली कांग्रेस सरकार के समय जो फूट पार्टी में पड़ी वह आज भी उतनी ही गहरी नजर आती है. फिलहाल देश भर में अरावली पर्वतमाला से जुड़े खनन के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं के बयान सामने आ रहे है. इस मुद्दे के खिलाफ सचिन पायलट खेमें से जुड़े एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ एक रैली निकालने जा रहे हैं. इस रैली में खुद सचिन पायलट शामिल होंगे. इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी है.

कांग्रेस में गुटबाजी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है और ऐसे में सत्ता में बैठी बीजेपी के ख़िलाफ शुक्रवार (26 दिसंबर) को NSUI अरावली मुद्दे को लेकर जो पैदल रैली निकालने जा रही है, वह मात्र ढाई किलोमीटर लंबी रहेगी. इस ढाई किलोमीटर लंबी रैली में सचिन पायलट सहित कई विधायक और नेता शामिल होंगे.

बीजेपी के खिलाफ सचिन पायलट गुट की पैदल यात्रा

बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट गुट अजमेर से जयपुर तक पेपर लीक मामले में 100 किलोमीटर से लंबी यात्रा निकाल चुके है. तो वहीं अरावली जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर मात्र ढाई किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा और दूसरी तरफ अपनी ही सरकार के खिलाफ सौ किलोमीटर से अधिक लंबी पैदल यात्रा निकालने वाले नेता बीजेपी के खिलाफ केवल खानापूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं.

NSUI की रैली को लेकर सियासत तेज

शुक्रवार को होने वाली NSUI की रैली को लेकर सोशल मीडिया पर दोनों ही धड़ों के समर्थक एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. लेकिन अब देखना होगा NSUI की ओर से आयोजित इस ढाई किलोमीटर लंबी पैदल रैली में कौन कौन शामिल होता है.

क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अरावली मुद्दे को लेकर सबसे पहले अशोक गहलोत ने मोर्चा खोला था, जिसके बाद अब दूसरा खेमा इस मुद्दे को ज्यादा हवा नहीं देना चाहता. ऐसे में NSUI की ओर से आयोजित रैली के माध्यम से खानापूर्ति के तौर पर नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देंगे.