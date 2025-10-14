हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: रोड पर भरे पानी में फंसी विकलांग बुजुर्ग की साइकिल, अनदेखा करते रहे लोग, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

Video: रोड पर भरे पानी में फंसी विकलांग बुजुर्ग की साइकिल, अनदेखा करते रहे लोग, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक विकलांग बुजुर्ग की साइकिल पानी में फंस जाती है. कई लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन कोई बुजुर्ग की मदद नहीं करता.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भावुक हो जाएंगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सड़क पर पानी भरा हुआ है और एक विकलांग बुजुर्ग अपनी साइकिल से उस पानी में फंस जाता है, पानी भरे होने की वजह से ऊबड़खाबड़ सड़क बुजुर्ग को दिखाई नहीं दी थी. बुजुर्ग ने वहां से गुजर रहे लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई लोग बुजुर्ग को अनदेखा कर चले गए.

युवक ने बुजुर्ग को निकलने में की मदद

वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले एक व्यक्ति वहां से गुजरता है. बुजुर्ग ने उससे मदद मांगी, लेकिन वह बिना रुके चले गया. उसके बाद एक बाइक वाला आता है, लेकिन उसने भी मदद करने की बजाय आगे बढ़ गया. बुजुर्ग की हालत और यह नजारा देखने वाले लोगों के लिए भी काफी दुखद था.

फिर कुछ ही देर में एक दूसरी बाइक आती है, जिस पर दो लोग सवार थे. जैसे ही उन्होंने बुजुर्ग की स्थिति देखी, उनमें से एक युवक बाइक से उतरा और बुजुर्ग की व्हीलचेयर वाली साइकिल को पानी से निकालने में मदद करने लगा. युवक ने बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल, जिससे बुजुर्ग अपने साइकिल खुद चला कर आगे बढ़ गया. इस नजारे ने दिखा दिया कि मानवता और दूसरों की मदद करने की भावना कितनी महत्वपूर्ण है.

लोगों ने वीडियो पर तरह-तरह के किए कमेंट

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई और डिग्रियां सिर्फ कागज का टुकड़ा हैं, अगर उनका असर हमारे व्यवहार में नहीं दिखता तो उनकी कोई खास अहमियत नहीं. कुछ लोग लिख रहे हैं कि दूसरों के प्रति सहानुभूति और मदद का भाव होना चाहिए. वहीं कई लोग उस युवक की तारीफ कर रहे हैं जिसने वास्तव में मदद की और साबित कर दिया कि सही समय पर सही कदम उठाना ही इंसानियत है.

Published at : 14 Oct 2025 03:54 PM (IST)
Tags :
Social Media VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
हरियाणा
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
हरियाणा
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
साउथ सिनेमा
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
जनरल नॉलेज
Uttarakhand Population: उत्तराखंड के इस जिले में तेजी से बढ़े मुसलमान, आंकड़ा जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
उत्तराखंड के इस जिले में तेजी से बढ़े मुसलमान, आंकड़ा जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
Schools Holidays: मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां
मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां
ट्रेंडिंग
एसी और सीसीटीवी पर लगे ताले, ये हैं बिहार वाले! वीडियो देख घूम जाएगा आपका भी माथा
एसी और सीसीटीवी पर लगे ताले, ये हैं बिहार वाले! वीडियो देख घूम जाएगा आपका भी माथा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget