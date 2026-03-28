Bangladesh fuel crisis Viral Video : पेट्रोल के लिए बांग्लादेश में लगी डेढ़ किलोमीटर लंबी लाइन, वायरल वीडियो देख आप भी कहेंगे-सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां...
Bangladesh fuel crisis Viral Video : बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल की कमी पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही है. पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ रोजाना बढ़ रही है.
Bangladesh fuel crisis Viral Video : ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जारी तनाव के चलते वैश्विक तेल बाजार में भारी अस्थिरता आई है. इसका असर अब बांग्लादेश में साफ नजर आने लगा है. देश में ईंधन की कमी ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के एक पेट्रोल पंप के बाहर लगी लंबी लाइन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लंबी लाइन का वीडियो
हाल ही में बांग्लादेश के एक पेट्रोल पंप के बाहर लगी लंबी लाइन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि लाइन डेढ़ किलोमीटर लंबी है.लोग अपनी बाइक किनारों पर खड़ी करके आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. पूरी सड़क पर यह भीड़ साफ दिखाई दे रही है. इस वीडियो ने लोगों में चिंता और हैरानी दोनों पैदा कर दी है.
सबसे पीछे वाले का नंबर आते–आते तेल खत्म हो जाएगा !!— Sachin Gupta (@Sachingupta) March 27, 2026
📍मेहरपुर, बांग्लादेश pic.twitter.com/uo7jGN6mbq
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बांग्लादेश में फ्यूल की किल्लत
बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल की कमी पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही है. पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ रोजाना बढ़ रही है. जितना फ्यूल मिलना चाहिए, उतनी सप्लाई नहीं हो रही. सरकार ने ईंधन की बिक्री पर दैनिक सीमा लगा दी है, ताकि ज्यादा लोग एक साथ ज्यादा पेट्रोल न खरीद सकें. इस कमी की वजह से आम लोग परेशान हैं, और पेट्रोल पंप मालिक भी चिंता में हैं. उन्होंने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है. मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच तनाव बढ़ने से तेल की वैश्विक आपूर्ति पर असर पड़ा है. होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल गुजरता है. वहीं संघर्ष और तनाव के कारण तेल की सप्लाई बाधित हुई है. बांग्लादेश जैसे तेल आयातक देशों में इस संकट का सीधा असर पड़ा. इस वजह से वहां की तेल कीमतें बढ़ी हैं और सप्लाई कम हो गई है.
सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोग परेशान हुए और पेट्रोल की कमी पर चिंता जताई. कुछ लोगों ने इसे वैश्विक तेल संकट और सरकार की तैयारी की कमी से जोड़ा. कई लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं, सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा.
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Source: IOCL