Video: सावधान! चार्जिंग पर फोन लगा गेम खेल रहा था बच्चा, हुआ बड़ा धमाका, सामने आया वीडियो

Mobile Phone Blast: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बच्चा चार्जिंग पर लगाकर मोबाइल गेम खेल रहा था और अचानक फोन में ब्लास्ट होने लगता है. वीडियो में साफ दिखता है कि जैसे ही फोन में ब्लास्ट होता है, बच्चा डर के मारे वहां से भाग जाता है.

गेम खेलने के दौरान हुआ ब्लास्ट

यह घटना लोगों के लिए एक चेतावनी की तरह है कि चार्जिंग पर फोन का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है. बताया जा रहा है कि बच्चा अपने कमरे में मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाकर गेम खेल रहा था. तभी अचानक फोन में से धुआं निकलने लगा और आवाज आने लगी. बच्चे ने तुरंत फोन को हाथ से फेंक दिया और कमरे से बाहर भाग गया. सौभाग्य से बच्चे को चोट नहीं आई, लेकिन यह घटना दिखाती है कि चार्जिंग पर फोन इस्तेमाल करना कितना बड़ा हादसे का कारण बन सकता है.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

इस वीडियो को देखकर लोग काफी हैरान और चिंतित हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि मोबाइल चार्जिंग पर होने के दौरान इस्तेमाल करना बेहद जोखिम भरा है. विशेषज्ञ भी बार-बार चेतावनी देते हैं कि चार्जिंग के समय फोन को इस्तेमाल करना या लंबे समय तक चार्ज पर लगाना बैटरी फटने, आग लगने या धमाके का कारण बन सकता है.

चार्जिंग पर मोबाइल इस्तेमाल करना सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है. बच्चे अक्सर चार्जिंग पर फोन का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें इसके खतरों से अवगत नहीं होता.