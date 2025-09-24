हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: सावधान! रेलिंग से नीचे झांक रहा था बच्चा, बैलेंस बिगड़ते ही सिर के बल गिरा, डरा देगा वायरल वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा सीढ़ियों से नीचे झांक रहा था. अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे नीचे गिर पड़ा. घटना का वीडियो वायरल.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 24 Sep 2025 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

Child Fell Stairs:  सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चे के साथ हुई डरावनी घटना को देखा जा सकता है. वीडियो में साफ नजर आता है कि बच्चा सीढ़ियों पर रेलिंग के पास खड़ा था और नीचे की ओर झांक रहा था. वह शायद ऊपर से सब कुछ देखना चाह रहा था या खेल-खेल में मस्ती कर रहा था.

बैलेंस बिगड़ने से गिरा बच्चा

अचानक ही बच्चे का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा. वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरने के बाद बच्चा कुछ पल के लिए हिल नहीं पाया और तुरंत रोने लगा. उसकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं दिख रही थीं, लेकिन डर और अचानक गिरने का शॉक उसे काफी परेशान कर रहा था. पास में मौजूद लोग तुरंत बच्चे के पास पहुंचे और उसे संभाला.

घटना के बाद बच्चे को संभालकर उसके माता-पिता को सूचित किया गया. उन्होंने बच्चे को प्यार और स्नेह से शांत किया और उसके छोटे-मोटे घावों का इलाज किया. सौभाग्य से, बच्चे की चोटें गंभीर नहीं थीं और थोड़ी देर में वह सामान्य हो गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. कई लोग कह रहे हैं कि माता-पिता को अपने छोटे बच्चों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, खासकर सीढ़ियों, बालकनी या ऊँचाई वाली जगहों पर. कुछ ने यह भी कहा कि बच्चों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि अचानक झांकने या खेल-खेल में ऊँचाई से गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है.

Published at : 24 Sep 2025 01:31 PM (IST)
