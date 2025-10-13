Road Accident: सोशल मीडिया पर रोड रेज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे वह डिवाइडर से टकराकर सड़क पर गिर गया. इसके बाद कार ड्राइवर रुकने की बजाय आगे बढ़ गया और कई गाड़ियों को टक्कर मार दी.

टक्कर से बाइक डिवाइडर से टकराई

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बाइक सवार सड़क किनारे सामान्य गति से जा रहा था. तभी पीछे से आती एक तेज रफ्तार कार ने अचानक उसे टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बाइक डिवाइडर से टकरा गई और युवक सड़क पर गिर पड़ा. आसपास के लोग शोर मचाने लगे और बाइक सवार ने किसी तरह उठकर कार को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी.

अब आप लोग ही बताओ इनको अंगूर का नशा है या अंगूरी का ???????🤔

इतनी बड़ी बाइक और डिवाइडर कुछ दिख ही नहीं रहा !!!!!!!!!!!!🤔

इनको ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया???? pic.twitter.com/IAG6G9pOXo — Vidya Yadav (@vidya81203) October 11, 2025

इसके बाद कार ड्राइवर आगे बढ़ता रहा और जहां सड़क पर जाम लगा हुआ था, वहां भी उसने जबरदस्ती कार घुसाने की कोशिश की. इस दौरान कार कई अन्य वाहनों से भी टकरा गई, जिससे कई लोगों के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर लगातार भागने की कोशिश करता रहा.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह कार को घेर लिया और ड्राइवर को बाहर निकाला. बताया जा रहा है कि ड्राइवर या तो नशे में था या फोन पर बात कर रहा था, जिसकी वजह से उसने पहले बाइक सवार को नहीं देखा. हादसे के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.