Watch: OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए

Watch: OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए

Marnus Labuschagne Catch: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का चौथा एशेज टेस्ट मेलबर्न में खेला गया, जो 2 दिन भी नहीं चल पाया. इस मैच में मार्नस लाबुशेन का कैच बड़े विवाद का कारण बना.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Dec 2025 05:51 PM (IST)
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का चौथा एशेज टेस्ट मेलबर्न में खेला गया, जो 2 दिन भी नहीं चल पाया. इस मुकाबले के दूसरे दिन मार्नस लाबुशेन के विकेट को लेकर जमकर बवाल हुआ. लाबुशेन दूसरी पारी में 18 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन जो रूट ने उनका कैच क्लीन तरीके से पकड़ा या नहीं, इस पर खूब बवाल मचा. क्या यही एक कैच ऑस्ट्रेलिया की हार का कारण बना? यहां जान लीजिए क्या है ये पूरा विवाद.

यह मामला ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 18वें ओवर का है. जोश टंग गेंदबाजी करने आए और ओवर की पहली ही गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई. स्लिप पोजीशन पर मौजूद जो रूट ने कैच ली, जिसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम ने अपील कर दी. लाबुशेन अपनी जगह से हिले भी नहीं क्योंकि उनके मन में संदेह था कि कैच ठीक से नहीं ली गई है.

ग्राउंड अंपायर ने फैसला तीसरे अंपायर के ऊपर छोड़ दिया. वीडियो रिव्यू में अलग-अलग एंगल से जांच के बाद तीसरे अंपायर ने माना कि जो रूट की उंगलियां गेंद के नीचे थीं, इसलिए लाबुशेन को आउट करार दिया गया. दूसरी ओर लाबुशेन इस फैसले से नाखुश दिखे और निराश होकर ड्रेसिंग रूम लौट गए.

142 ओवर में टेस्ट मैच खत्म, इंग्लैंड जीता

मेलबर्न में खेला गया चौथा एशेज टेस्ट सिर्फ 142 ओवर के खेल में समाप्त हो गया. टेस्ट मैच में एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैच के दोनों दिन तेज गेंदबाजों ने किस तरह कहर बरपाया. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रनों पर सिमट गई थी, लेकिन जवाब में इंग्लैंड की बल्लेबाजी यूनिट सिर्फ 110 रन पर ऑलआउट हो गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 42 रनों की बढ़त मिली.

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 132 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड को 175 रनों का लक्ष्य मिला. इंग्लैंड ने इस लक्ष्य को 4 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया था.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 27 Dec 2025 05:51 PM (IST)
Australia Vs England AUS Vs ENG Ashes 2025 AUS Vs ENG 4th Test
प्राइवेसी पॉलिसी

