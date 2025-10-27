Video: Reel के लिए प्लेटफॉर्म पर ठुमक रहा था लड़का, तभी चलती ट्रेन से नीचे गिरा बुजुर्ग, फिर...

Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो रेलवे स्टेशन पर हुई एक हैरान कर देने वाली घटना को दिखाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का प्लेटफॉर्म पर रील बना रहा था और ठुमके लगा रहा था, जबकि उसके पीछे ट्रेन गुजर रही थी. वैसे तो रेलवे पर रील बनाना सही नहीं होता है, लेकिन इस बार रील की वजह से एक व्यक्ति की जान बच गई.

संतुलन बिगड़ने से ट्रेन से गिरा बुजुर्ग व्यक्ति

इसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे. अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने ही वाले थे. लेकिन उसी समय वह लड़का, जो रील बना रहा था, तुरंत उनकी ओर दौड़ा और बुजुर्ग को गिरने से बचा लिया. लड़के की तत्परता की वजह से बुजुर्ग सुरक्षित रहे और उन्हें कोई चोट नहीं आई. वीडियो में युवा लड़के की तत्परता और बहादुरी भी दिखाई देती है.

रिल बनाना कभी कभी सही भी होता है 👇👇



एक युवक प्लेटफॉर्म पर डांस की रिल बना रहा था तभी अचानक एक बुजुर्ग चलती रेलगाड़ी से उतरने की कोशिश करता है और गिर जाता था तभी युवक उसको सही सलामत उतार लेता है 😳😳 pic.twitter.com/ElODY0vcba — Guru Choudhary (@guru_choudhary0) October 25, 2025

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़का अपने हाथों से बुजुर्ग को पकड़कर उन्हें संतुलित स्थिति में खड़ा करता है. यह पूरी घटना रील बना रहे लड़के के फोन में भी कैद हो गई है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने लड़के की बहादुरी और जिम्मेदारी की तारीफ की है.

लोगों ने लड़के की तारीफें की

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने लिखा कि यह लड़का असली हीरो है जिसने बुजुर्ग की जान बचाई. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, यह घटना सभी के लिए चेतावनी है. लड़के की यह बहादुरी और मानवता के प्रति संवेदनशीलता सभी के लिए प्रेरणादायक है.