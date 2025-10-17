Video: राहुल गांधी से बच्चे ने पूछा- आप शादी कब करोगे? उनका जवाब हुआ वायरल, देखें वीडियो

Rahul Gandhi Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक 6 साल का यूट्यूबर बच्चा बस के अंदर मौजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बातचीत करता नजर आ रहा है. वीडियो में बच्चे ने राहुल गांधी से बहुत ही मजेदार और मासूम सवाल पूछे. सबसे पहला सवाल उसने किया कि आपकी शादी कब होगी? इस सवाल का राहुल गांधी ने मजेदार जवाब दिया.

बच्चे ने राहुल गांधी को बताया भविष्य का प्रधानमंत्री

बच्चे के सवाल पर राहुल गांधी मुस्कुराए और बोले, ''अब देखेंगे… अभी तो काम में व्यस्त हूं.'' इसके बाद राहुल गांधी ने बच्चे से पूछा और तुम्हारी कब होगी? तो बच्चा बोला, ''जब मैं 27-28 साल का हो जाऊंगा.'' इस मासूम बातचीत ने वीडियो को और भी रोचक बना दिया.

एक यूट्यूबर बच्चे और राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 6 साल के बच्चे ने राहुल गांधी से पूछा कि आप शादी कब करोगे. pic.twitter.com/JaXnYinAFs — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 17, 2025

बच्चे ने वीडियो में राहुल गांधी को बताया कि वह भविष्य में प्रधानमंत्री हैं. राहुल गांधी ने बच्चे से पूछा कि आप क्या करते हो? तो उसने कहा कि वह लोगों को किताबें डोनेट करता है. इसके बाद राहुल गांधी ने बच्चे से कहा, ''मैं आपको कुछ किताबें दूंगा, आप उन्हें भी लोगों को डोनेट करना.''

राहुल गांधी ने बच्चे का नंबर भी मांगा

राहुल गांधी से बातचीत के बाद बच्चे ने वीडियो में बताया कि राहुल गांधी ने उसे ऑटोग्राफ भी दिया और कुछ देर बातचीत के बाद वह बस से उतर गया. बच्चे ने कहा कि राहुल गांधी ने उसका नंबर भी मांगा है.

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे का सवाल और राहुल गांधी का जवाब दोनों ही मजेदार थे. इस वीडियो ने दर्शकों को न सिर्फ हंसाया बल्कि यह भी दिखाया कि बच्चों की मासूमियत और उनके सपने बड़े ही प्रेरणादायक हो सकते हैं.