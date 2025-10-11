UP News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां सीताकुंड घाट के पास स्थित शनि देव मंदिर में लोगों ने एक 13 फीट लंबा विशालकाय अजगर देखा. इस अजगर को देखकर इलाके में दहशत और अफरा-तफरी मच गई. कई लोग डर के मारे दूर भाग गए, तो कुछ लोगों ने अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

अजगर देखकर लोगों ने सर्पमित्र को दी सूचना

घटना के समय मंदिर के पास काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे. जैसे ही किसी ने झाड़ियों में हलचल देखी, सभी का ध्यान उधर चला गया. जब पास जाकर देखा गया तो वहां एक बहुत बड़ा अजगर रेंगता हुआ दिखाई दिया. इसे देखकर लोग सन्न रह गए और तुरंत किसी ने स्थानीय सर्पमित्र को सूचना दी कि मंदिर के पास एक विशाल अजगर निकला है.

सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम और सर्पमित्र मौके पर पहुंचे. उन्होंने बिना किसी घबराहट के बहुत सावधानी से अजगर को पकड़ने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि अजगर लगभग 13 फीट लंबा और काफी भारी था. रेस्क्यू टीम ने पहले उसके मुंह और पूंछ को नियंत्रित किया, फिर धीरे-धीरे उसे एक खुले मैदान में ले जाकर बोरी में बंद किया. इसके बाद अजगर को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सर्पमित्र किस तरह शांत मन से अजगर को पकड़ते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचने देते. लोग अब सर्पमित्र की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे बहादुर लोग ही इंसान और जानवर दोनों की जान बचाते हैं.