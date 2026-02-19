Video: खौफनाक मंजर! आवारा कुत्ते ने स्कूली बच्चे का मुंह नोंचा, बचाने गए भाई पर भी किया हमला

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी एक आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों बच्चे स्कूल बैग लेकर सड़क पर जा रहे थे. अचानक कुत्ता बड़े भाई का पीछा करने लगा, जिससे बड़ा भाई भागने लगा, लेकिन कुत्ता पीछे से छोटे भाई पर हमला कर बैठा.

बड़ा भाई जब देखा कि उसका छोटा भाई खतरे में है, तो उसने उसे बचाने की कोशिश की. लेकिन कुत्ते ने बड़े भाई पर भी हमला कर दिया. घटना के बाद कुत्ता भाग गया. यह पूरा घटनाक्रम पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

I Repeat, throw these street-Kutta 🐕 into Leopard infested Jungles and those who feed or defend these beasts, send them to tiger reserves!

Incident: The younger one bitten on the face, in critical condition, the elder bro who tried to save him, is injured pic.twitter.com/wtFY13Ct7g — Mihir Jha (@MihirkJha) February 18, 2026

बच्चों पर हमला कैसे हुआ?

वीडियो में साफ दिखता है कि दोनों बच्चे स्कूल से लौटते समय सड़क किनारे चल रहे थे, जब एक आवारा कुत्ता अचानक उन पर झपटा. बड़े भाई ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने छोटे भाई को पकड़ लिया. बड़े भाई ने उसे बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन कुत्ते ने उसे भी चोट पहुंचाई. घटना में छोटे भाई को चेहरे पर गंभीर चोट लगी है और बड़ा भाई भी घायल हुआ है.

बच्चों पर हमला और स्थिति

इस घटना ने लोगों में चिंता और गुस्सा दोनों पैदा कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, "बहुत दुख की बात है. मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे कितने हादसे हम देख भी नहीं पाते. कैमरे तो बस कुछ ही घटनाओं को कैद कर पाते हैं और उनमें से भी बहुत कम ऑनलाइन अपलोड होती हैं. मुझे उम्मीद है कि कर्म इन कुत्ते प्रेमियों को उनके इस बुरे बर्ताव के लिए सबक सिखाएगा."

आवारा कुत्तों की समस्या

स्थानीय लोग और विशेषज्ञ मानते हैं कि शहरों में बढ़ते आवारा कुत्तों की संख्या सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है. बच्चों और वयस्कों पर ऐसे हमले गंभीर परिणाम ला सकते हैं. इस कारण जरूरी है कि आवारा कुत्तों को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से संभाला जाए.