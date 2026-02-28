मुंबई की चमचमाती सड़कों पर जहां हर दिन सैकड़ों लोग मोबाइल और कैमरे के साथ कंटेंट शूट करते नजर आते हैं, वहीं एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. कहा जा रहा है कि एक लड़का और लड़की व्लॉगिंग कर रहे थे, तभी पास की पुलिस चौकी से एक पुलिसकर्मी ने उन्हें आवाज देकर बुलाया. कुछ ही मिनटों में बहस इतनी बढ़ी कि मामला गोप्रो कैमरा टूटने और बदसलूकी के आरोप तक पहुंच गया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और लोग अलग अलग राय दे रहे हैं.

मुंबई पुलिस ने कपल से की बदसलूकी?

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि कपल सड़क किनारे कैमरे के सामने बात कर रहा होता है. तभी एक पुलिसकर्मी उन्हें बुलाता है और कथित तौर पर कहता है कि मुंबई में इस तरह कैमरा इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है. इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है. मना करने के बाद लड़की गो प्रो को बंद करके कहती है कि हम फोन से शूट कर लेंगे. इसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चौकी के अंदर का वायरल हो रहा है जिसमें कपल पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाता दिखाई दे रहा है.

वर्दी मिलने पर ये लोग खुद को राजा समझ बैठते हैं....नेताओं के सामने दो कौड़ी के ये पुलिस वाले कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं...सारा जोर केवल आम आदमी पर चलता है....मामला मुंबई का बताया जा रहा है pic.twitter.com/WPQv4wHwOt — आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) February 28, 2026

लड़की को लगाया हाथ फिर तोड़ा कपल का गो प्रो?

वीडियो में देखा जा सकता है कि चौकी के कमरे में कुछ पुलिस वाले बैठे हैं और कपल वीडियो बनाते हुए पुलिस वालों पर गो प्रो कैमरा तोड़ने का आरोप लगाता दिखाई दे रहा है. लड़का आरोप लगाता है कि महिला कांस्टेबल की गैरमौजूदगी में पुलिस वालों ने उसकी महिला साथ को भी हाथ लगाया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसे लेकर यूजर्स का खून खौल उठा है.

Mumbai creators Mustak Ahmed & Sara Kedare casually vlogging in Versova when Versova police allegedly misbehaved & said “Mumbai mein yeh sab allowed nahi hai.” Public filming isn’t banned! @MumbaiPolice pic.twitter.com/cxGS4eXMuV — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 28, 2026

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इनका जोर केवल आम आदमी पर चलता है. एक और यूजर ने लिखा...ये हो गए हैं अब मुंबई के मालिक. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब वर्दी वाले गुंडे बताएंगे कि कहां शूट करना है कहां नहीं.

