हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकैमरा अलाउड नहीं कहकर रोका, फिर गोप्रो तोड़ने का आरोप...मुंबई पुलिस ने कपल से की बदसलूकी, वीडियो वायरल

कैमरा अलाउड नहीं कहकर रोका, फिर गोप्रो तोड़ने का आरोप...मुंबई पुलिस ने कपल से की बदसलूकी, वीडियो वायरल

कुछ ही मिनटों में बहस इतनी बढ़ी कि मामला गोप्रो कैमरा टूटने और बदसलूकी के आरोप तक पहुंच गया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और लोग अलग अलग राय दे रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Feb 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई की चमचमाती सड़कों पर जहां हर दिन सैकड़ों लोग मोबाइल और कैमरे के साथ कंटेंट शूट करते नजर आते हैं, वहीं एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. कहा जा रहा है कि एक लड़का और लड़की व्लॉगिंग कर रहे थे, तभी पास की पुलिस चौकी से एक पुलिसकर्मी ने उन्हें आवाज देकर बुलाया. कुछ ही मिनटों में बहस इतनी बढ़ी कि मामला गोप्रो कैमरा टूटने और बदसलूकी के आरोप तक पहुंच गया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और लोग अलग अलग राय दे रहे हैं.

मुंबई पुलिस ने कपल से की बदसलूकी?

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि कपल सड़क किनारे कैमरे के सामने बात कर रहा होता है. तभी एक पुलिसकर्मी उन्हें बुलाता है और कथित तौर पर कहता है कि मुंबई में इस तरह कैमरा इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है. इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है. मना करने के बाद लड़की गो प्रो को बंद करके कहती है कि हम फोन से शूट कर लेंगे. इसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चौकी के अंदर का वायरल हो रहा है जिसमें कपल पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाता दिखाई दे रहा है.

लड़की को लगाया हाथ फिर तोड़ा कपल का गो प्रो?

वीडियो में देखा जा सकता है कि चौकी के कमरे में कुछ पुलिस वाले बैठे हैं और कपल वीडियो बनाते हुए पुलिस वालों पर गो प्रो कैमरा तोड़ने का आरोप लगाता दिखाई दे रहा है. लड़का आरोप लगाता है कि महिला कांस्टेबल की गैरमौजूदगी में पुलिस वालों ने उसकी महिला साथ को भी हाथ लगाया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसे लेकर यूजर्स का खून खौल उठा है.

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इनका जोर केवल आम आदमी पर चलता है. एक और यूजर ने लिखा...ये हो गए हैं अब मुंबई के मालिक. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब वर्दी वाले गुंडे बताएंगे कि कहां शूट करना है कहां नहीं.

Published at : 28 Feb 2026 05:15 PM (IST)
Mumbai Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
