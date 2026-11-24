सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में लोग आजकल तरह-तरह के प्रयोग कर रहे हैं. कोई अजीबोगरीब स्टंट करता है तो कोई लोगों को चौंकाने के लिए ऐसे वीडियो बनाता है, जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है. रील्स की इस दुनिया में कई बार मनोरंजन और हकीकत के बीच का अंतर भी समझ पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपनी बहन का गला काटती हुई दिखाई देती है. वीडियो का नजारा इतना डरावना लगता है कि देखने वाले कुछ पल के लिए घबरा सकते हैं.

वायरल क्लिप में दो लड़कियां नजर आती हैं. एक लड़की सामने बैठी हुई है, जबकि दूसरी उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है. शुरुआत में दोनों सामान्य तरीके से कैमरे के सामने पोज देती हैं. इसके बाद वीडियो में अचानक एक डरावना सीन शुरू होता है. पीछे खड़ी लड़की एक तीखी चीज से सामने बैठी लड़की की गर्दन पर वार करती है और उसे चोट लग जाती है.

रील के लिए की एक्टिंग

इसके बाद सामने बैठी लड़की अपने गले को पकड़कर दर्द और घबराहट की एक्टिंग करती है. पहली बार देखने पर यह वीडियो किसी गंभीर घटना जैसा लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि यह कोई असल हरकत नहीं बल्कि एक वीडियो बनाने के लिए प्लान किया गया था. दरअसल इसमें किसी असली चाकू या धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है. वीडियो में दिखाई देने वाली चीज चम्मच है, जिसके पीछे वाले हिस्से पर सॉस लगाया गया है. यानी वीडियो में दिखाई देने वाला खून असली नहीं, बल्कि सॉस है.

Reel ke chakkr mein abhi nipat jati,kya milta hai bhai itni nonsense act krke🤡 https://t.co/K1VtG4H8yY — ladduu (@ladduu143) November 22, 2026

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यूजर्स बोले- बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी इसी चिंता को सामने ला रही हैं. कई यूजर्स का कहना है कि बच्चों को इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से दूर रखना चाहिए. वहीं एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि बच्चों के माता-पिता को उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट कर कहा कि आजकल की जनरेशन पढ़ने के बजाय रील बनाती है. वहीं, यह वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स सवाल कर रहे है कि सोशल मीडिया पर बच्चों को किस तरह का कंटेंट देखने को मिल रहा है और वे उससे क्या सीख रहे हैं?

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