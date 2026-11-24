Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो अक्सर हमें कुछ ऐसे नजारे दिखा देते हैं, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता है. कभी कोई कुत्ता इंसानों की तरह दुकान में बैठा नजर आता है तो कभी कोई बिल्ली अपने अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लेती है. इस बार इंटरनेट पर एक बंदर ने अपने अलग ही अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है. यह बंदर किसी पेड़ की डाल पर उछल-कूद करता नहीं दिख रहा, बल्कि आराम से नाई की दुकान की कुर्सी पर लेटकर मसाज करवाता दिखाई दे रहा है.

वायरल वीडियो में एक छोटा-सा सैलून दिखाई देता है. वहां एक बंदर नाई की कुर्सी पर आराम से लेटा हुआ है. उसके आसपास दुकान का सामान्य माहौल नजर आता है. बंदर आराम से मसाज करवाता हुआ दिखाई देता है. नाई कभी उसके पैर तो कभी उसके हाथों को मालिश देता हुआ नजर आता है.

नाई की दुकान में बंदर का अनोखा अंदाज

वीडियो में नाई बंदर के शरीर और हाथ-पैरों पर मसाज करता दिखाई देता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि बंदर इस दौरान बिल्कुल शांत रहता है. वह कोई शरारत नहीं करता है. उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है, जैसे वह इस तरह की सेवा का पूरा आनंद ले रहा हो. आसपास मौजूद लोग भी इस अनोखे नजारे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए दिखाई देते हैं.

This monkey regularly come to barbershop to have a relaxing massage. https://t.co/FDlHv5Gq8B — Massimo (@Rainmaker1973) November 22, 2026

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जानवरों के ऐसे वीडियो लोगों को इसलिए भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनमें हमें कई बार इंसानों से मिलते-जुलते व्यवहार दिखाई देते हैं. बंदर वैसे भी अपनी चंचलता, नकल करने और आसपास के माहौल को समझने के लिए जाने जाते हैं. वे अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को ध्यान से देखते हैं और कई बार उन्हीं जैसी हरकतें करते नजर आते हैं. ऐसे में किसी बंदर का मसाज के दौरान शांत रहना यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है.

वायरल वीडियो पर मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई बंदर को सैलून का वीआईपी कस्टमर बता रहा है तो कोई कह रहा है कि इंसानों की तरह इसे भी मसाज का शौक है. कुछ यूजर्स का सबसे मजेदार सवाल है कि आखिर इस कस्टमर से मसाज का बिल कौन वसूलेगा? वहीं कुछ यूजर्स नाई की सहजता और बंदर के शांत व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने मजेदार कमेंट कर कहा कि भाई, आज तक मैंने भी इस तरह की मसाज नहीं करवाई है.

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