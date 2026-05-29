हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगStudent Protest: राजस्थान यूनिवर्सिटी में पानी की किल्लत पर छात्रों का गुस्सा, वायरल हुआ अनोखा विरोध

Student Protest: राजस्थान यूनिवर्सिटी में पानी की किल्लत पर छात्रों का गुस्सा, वायरल हुआ अनोखा विरोध

Student Protest: राजस्थान यूनिवर्सिटी में पानी की कमी को लेकर छात्रों ने विरोध किया। वायरल वीडियो में फ्रिज हटाकर ठंडा पानी उपलब्ध कराया गया, जिससे प्रशासन पर सवाल उठे. यहां देखें पूरी वीडियो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 29 May 2026 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

Student Protest: राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस समय तेज गर्मी पड़ रही है. तापमान इतना बढ़ गया है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. इसी बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों को सबसे बड़ी परेशानी पीने के पानी को लेकर झेलनी पड़ रही है. सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाले छात्रों का कहना है कि उन्हें साफ और ठंडा पानी आसानी से नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

छात्रों का आरोप है कि उन्होंने कई बार यूनिवर्सिटी प्रशासन से पानी की व्यवस्था ठीक करने की मांग की थी . साथ ही खराब वाटर कूलर को ठीक करने और नई सुविधा देने की बात भी उठाई गई, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया. तेज गर्मी में जब हालात और खराब हो गए, तो छात्रों का गुस्सा बढ़ने लगा और उन्होंने अपने तरीके से विरोध करने का फैसला किया. 

वायरल वीडियो में दिखा अनोखा विरोध

इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिस वीडियो में कुछ छात्र और एक युवा नेता शुबहम रेवड़ को लाइब्रेरी के HOD ऑफिस में रखे एक फ्रिज को बाहर निकालते हुए देखा गया. बाद में उस फ्रिज को कॉमन एरिया में रख दिया गया, ताकि सभी छात्र उसमें रखा ठंडा पानी पी सकें. इसके बाद कई छात्र वहां इकट्ठा हो गए और पानी की बोतलें भरकर इस्तेमाल करने लगे. 

यह भी पढ़ेंः Viral Video: पहले मैं-पहले मैं… शादी में चाउमीन देखते ही टूटी भीड़, प्लेट लेकर भागे लोग, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर बहस

इस घटना के बाद छात्रों का कहना है कि फ्रिज किसी निजी इस्तेमाल के लिए नहीं था, बल्कि छात्र फीस से ही इसकी व्यवस्था की गई थी, इसलिए इसका उपयोग छात्रों के लिए होना चाहिए. वहीं सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और कई युजर्स इस पर मजाकिया और भावुक दोनों तरह के कमेंट कर रहे हैं जिस पर एक यूजर ने लिखा “जब बुनियादी जरूरतें अनसुनी हों, तो गुस्सा सवाल बनकर सामने आ ही जाता है,  वही किसी ने मजाकिया अंदाज में लिखा जब शिकायत सुनाई न दे… तो स्टूडेंट्स खुद solution mode में आ जाते हैं ” वहीं कुछ लोग इसे छात्रों की मजबूरी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सिस्टम की लापरवाही पर बड़ा सवाल मान रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः Viral Couple Kissing Video: इश्क का Overdose! Kiss में इतने खोए कि रेलिंग से नीचे गिरा कपल, यूजर्स बोले- प्यार अंधा होता है

Published at : 29 May 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Student Protest Trending News Rajasthan University Campus Infrastructure Issue Youth Leader Involvement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Student Protest: राजस्थान यूनिवर्सिटी में पानी की किल्लत पर छात्रों का गुस्सा, वायरल हुआ अनोखा विरोध
राजस्थान यूनिवर्सिटी में पानी की किल्लत पर छात्रों का गुस्सा, वायरल हुआ अनोखा विरोध
ट्रेंडिंग
Viral Video: 5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
ट्रेंडिंग
Viral Video: पहले मैं-पहले मैं… शादी में चाउमीन देखते ही टूटी भीड़, प्लेट लेकर भागे लोग, वीडियो वायरल
पहले मैं-पहले मैं… शादी में चाउमीन देखते ही टूटी भीड़, प्लेट लेकर भागे लोग, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Couple Kissing Video: इश्क का Overdose! Kiss में इतने खोए कि रेलिंग से नीचे गिरा कपल, यूजर्स बोले- प्यार अंधा होता है
इश्क का Overdose! Kiss में इतने खोए कि रेलिंग से नीचे गिरा कपल, यूजर्स बोले- प्यार अंधा होता है
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Bakrid Clash | Maharashtra: ईद की नमाज के बीच गूंजी हनुमान चालीसा!
Mahadangal: 40 लाख बच्चों का भविष्य..सरकार कितनी गंभीर? | NEET Paper | CBSE | Dharmendra Pradhan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू
20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी
यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी
इंडिया
IMD Heavy Rain Alert: 3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 7 Worldwide: दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन कमाई में दिखाई तेजी, वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
विश्व
जंग खत्म! विकास पर फोकस करेगा ईरान, सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने संसद को दे दिया मास्टर प्लान
जंग खत्म! विकास पर फोकस करेगा ईरान, सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने संसद को दे दिया मास्टर प्लान
ट्रेंडिंग
Viral Video: 5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
जनरल नॉलेज
Sun Science: अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget