Video: पटरी पार कर रहा था यात्री, ट्रैक पर फंसा, सामने से आ गई ट्रेन, RPF जवान ने ऐसे बचाई जान

Viral Video: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से इंसानियत और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक जवान की समझदारी और साहस देखने को मिल रहा है.

वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि एक मुशाफिर रेलवे पटरी पर गिर गया. ठीक उसी समय पीछे से तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही थी. हालात बहुत ही गंभीर थे और कुछ सेकंड की देरी मुशाफिर की जान ले सकती थी.

RPF जवान की जानलेवा बहादुरी - वीडियो

वीडियो में दिखाई पड़ता है कि मौके पर RPF जवान ने बिना अपनी जान की फिक्र किए तुरंत दौड़ लगाई और यात्री का हाथ पकड़कर पटरी से खींच प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया. जैसे ही यात्री सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर आया, उसी समय तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से गुजर गई.

RPF jawan saves passenger's life showing bravery in Jalaun, UP



RPF jawan ran and pulled the passenger from the rail track to the platform



Train sped past the track from behind

pic.twitter.com/IV69mPHzkk — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 22, 2026

यह नजारा देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और जवानी की बहादुरी की खूब सराहना की. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग RPF जवान को सच्चा हीरो बता रहे हैं और उसकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं.

आरपीएफ के जवान को सलाम- यूजर्स

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर यूजर्स आरपीएफ जवानों की खूब तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि आरपीएफ जवान दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है, जबकि वहीं अन्य यूजर ने लिखा कि पुलिस जवान ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए दिल से सलाम.