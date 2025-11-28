बाथरूम में बैठकर घंटों आशिक से बात करती थी पत्नी, पति ने चुपके से बना लिया वीडियो; भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला चुपके से बाथरूम में बैठकर अपने आशिक से बात करती दिखाई दे रही है. वहीं महिला के बाथरूम में बैठकर आशिक से बात करने का वीडियो महिला के पति ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया. जिसके बाद यह वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया. वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग महिला पर भड़कने लगे और इस तरह की हरकतों को रिश्तों के जल्दी टूटने की वजह बताने लगे.

वीडियो में क्या दिखाई दिया?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा यह वीडियो @UzmaParveen94 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. इस वीडियो को शेयर करते हुए @UzmaParveen94 ने लिखा कि आजकल के रिश्ते बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण वीडियो में देखें. पूरा वीडियो आपको चौंका देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि बीवी घंटों बाथरूम क्यों बिताती थी. पति को शक हुआ मोबाइल का बाथरूम में क्या काम फिर यही शक सबूत में बदल गया. दरअसल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला बाथरूम में फर्श पर बैठकर अपने प्रेमी से धीमी आवाज और इशारों में बातें करते हुए दिख रही है. वहीं महिला का अपने प्रेमी से बातें करने का यह वीडियो महिला के पति ने चुपके से खिड़की से रिकॉर्ड कर लिया. इस वीडियो में महिला अपने प्रेमी को फ्लाइंग किस देते हुए भी नजर आ रही है. महिला की इस तरह की हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी महिला पर भड़के हुए नजर आए हैं.

सोशल मीडिया पर भड़के लोग, कहा रिश्ते इसी वजह से जल्दी टूटते

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स महिला पर भड़कते हुए दिखाई दिए. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि जहां शक हो, वहां विश्वास हो ही नहीं सकता और जहां विश्वास न हो वहां रिश्ता चल नहीं सकते. इसके अलावा एक और यूजर लिखता है कि अगर रिश्तों में शक की गुंजाइश पैदा हो जाती है तो वह रिश्ता कमजोर हो जाता है और इसकी तो हकीकत सामने आ गई. एक और यूजर लिखता है कि पता नहीं लोग इस तरह एक-दूसरे को धोखा क्यों देते हैं. वहीं एक और यूजर लिखता है कि मैं सोचता था कि सिर्फ लड़के ही ऐसे होते हैं. इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि इंटरनेट की इस दुनिया में रिश्ते-नाते खोते जा रहे हैं, सब बर्बाद होते जा रहे हैं. लास्ट में एक और यूजर ने लिखा है कि आखिरकार पति का शक यकीन में बदल गया.

