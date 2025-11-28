हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाथरूम में बैठकर घंटों आशिक से बात करती थी पत्नी, पति ने चुपके से बना लिया वीडियो; भड़के यूजर्स

बाथरूम में बैठकर घंटों आशिक से बात करती थी पत्नी, पति ने चुपके से बना लिया वीडियो; भड़के यूजर्स

एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला चुपके से बाथरूम में आशिक से बात कर रही है. वहीं महिला के बाथरूम में बैठकर आशिक से बात करने का वीडियो महिला के पति ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 Nov 2025 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला चुपके से बाथरूम में बैठकर अपने आशिक से बात करती दिखाई दे रही है. वहीं महिला के बाथरूम में बैठकर आशिक से बात करने का वीडियो महिला के पति ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया. जिसके बाद यह वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया. वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग महिला पर भड़कने लगे और इस तरह की हरकतों को रिश्तों के जल्दी टूटने की वजह बताने लगे.

वीडियो में क्या दिखाई दिया?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा यह वीडियो @UzmaParveen94 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. इस वीडियो को शेयर करते हुए @UzmaParveen94 ने लिखा कि आजकल के रिश्ते बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण वीडियो में देखें. पूरा वीडियो आपको चौंका देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि बीवी घंटों बाथरूम क्यों बिताती थी. पति को शक हुआ मोबाइल का बाथरूम में क्या काम फिर यही शक सबूत में बदल गया. दरअसल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला बाथरूम में फर्श पर बैठकर अपने प्रेमी से धीमी आवाज और इशारों में बातें करते हुए दिख रही है. वहीं महिला का अपने प्रेमी से बातें करने का यह वीडियो महिला के पति ने चुपके से खिड़की से रिकॉर्ड कर लिया. इस वीडियो में महिला अपने प्रेमी को फ्लाइंग किस देते हुए भी नजर आ रही है. महिला की इस तरह की हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी महिला पर भड़के हुए नजर आए हैं.

सोशल मीडिया पर भड़के लोग, कहा रिश्ते इसी वजह से जल्दी टूटते

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स महिला पर भड़कते हुए दिखाई दिए. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि जहां शक हो, वहां विश्वास हो ही नहीं सकता और जहां विश्वास न हो वहां रिश्ता चल नहीं सकते. इसके अलावा एक और यूजर लिखता है कि अगर रिश्तों में शक की गुंजाइश पैदा हो जाती है तो वह रिश्ता कमजोर हो जाता है और इसकी तो हकीकत सामने आ गई. एक और यूजर लिखता है कि पता नहीं लोग इस तरह एक-दूसरे को धोखा क्यों देते हैं. वहीं एक और यूजर लिखता है कि मैं सोचता था कि सिर्फ लड़के ही ऐसे होते हैं. इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि इंटरनेट की इस दुनिया में रिश्ते-नाते खोते जा रहे हैं, सब बर्बाद होते जा रहे हैं. लास्ट में एक और यूजर ने लिखा है कि आखिरकार पति का शक यकीन में बदल गया.

ये भी पढ़ें-Video: किडनी टचिंग डांस! बर्थडे पार्टी में बहुत बुरा नाचा कपल, लोग बोले- लिवर में हार्ट अटैक आ गया

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 28 Nov 2025 08:41 AM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO Wife Talking To Lover Bathroom Secret Call
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Vs Gujarat Richest Man: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
गुजरात V/S बिहार: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
विश्व
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बेवफा बीवी की नकली सुहागरात | Sansani
Rajasthan News: Jaipur विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
Bihar Politics: सुशासन का 'बुलडोजर अध्याय' | Nitish Kumar | NDA | Samrat Chaudhary | CM Yogi
Hardik Rathi Case: सरकारी सिस्टम की हालत पर 'हार्दिक' दुख! |Haryana | Rohtak | Aman | ABP News
Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Vs Gujarat Richest Man: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
गुजरात V/S बिहार: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
विश्व
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
जनरल नॉलेज
ये है दुनिया का मीठा पानी बनाने वाला सबसे बड़ा देश, हर दिन यहां बनते हैं नए रिकॉर्ड
ये है दुनिया का मीठा पानी बनाने वाला सबसे बड़ा देश, हर दिन यहां बनते हैं नए रिकॉर्ड
यूटिलिटी
इस स्कीम में महज 115 महीने में ही पैसा हो जाता है डबल, इस तरह करें अप्लाई
इस स्कीम में महज 115 महीने में ही पैसा हो जाता है डबल, इस तरह करें अप्लाई
हेल्थ
Low Carb Diet Effects: कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे तो शरीर पर कितना पड़ेगा असर? दिक्कत होने से पहले दुरुस्त कर लें यह गलती
कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे तो शरीर पर कितना पड़ेगा असर? दिक्कत होने से पहले दुरुस्त कर लें यह गलती
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget