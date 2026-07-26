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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBike Stunt Viral Video: बाइक पर भौजी को बिठाकर किया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

Bike Stunt Viral Video: बाइक पर भौजी को बिठाकर किया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

Bike Stunt Viral Video: बाइक पर भौजी को बिठाकर तेज रफ्तार में जिगजैग स्टंट करने का वीडियो वायरल, यूजर्स ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, कुछ ने ली मजेदार चुटकी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 26 Jul 2026 12:31 PM (IST)
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Bike Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर आजकल स्टंट वीडियोज की भरमार है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो एंटरटेनमेंट से ज्यादा चिंता पैदा कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बाइक पर अपनी भौजी को बिठाकर बेहद खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है. यह वीडियो एक्स यूजर @Vibhasumahi के जरिए शेयर किया गया, जिसके बाद यह देखते ही देखते वायरल हो गया.

तेज रफ्तार में जिगजैग स्टाइल में चलाई बाइक

वायरल वीडियो में शख्स बाइक को बेहद तेज रफ्तार में जिगजैग स्टाइल में चलाता नजर आ रहा है. पीछे बैठी महिला बार-बार संभलने की कोशिश करती दिखती है, लेकिन तेज रफ्तार और अचानक बदलती दिशा की वजह से वह कभी पीछे की तरफ तो कभी दाईं ओर लगभग गिरते-गिरते बचती है. पूरे वीडियो में महिला की घबराहट साफ झलकती है, जबकि बाइक चलाने वाला शख्स स्टंट दिखाने में मशगूल नजर आता है. यह पूरा नजारा देखने वालों की सांसें थाम देने वाला है.

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वीडियो वायरल होते ही मच गया बवाल

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ ही घंटों में यह क्लिप 8 हजार बार देखी और शेयर की जा चुकी है. यूजर्स ने इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स करने शुरू कर दिए, जिनमें कुछ मजाकिया थे तो कुछ गंभीर चिंता जताने वाले.

किसी ने ली मजेदार चुटकी, तो किसी ने जताई सुरक्षा को लेकर चिंता

कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने इस स्टंट को लापरवाही भरा बताते हुए सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि "भाई का कॉन्फिडेंस तो बाइक से भी तेज़ था, बस ब्रेक लगाने का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम निकल गया!" वहीं एक यूजर्स ने मजाकिया अंदाज अपनाते हुए हल्के-फुल्के कमेंट्स किए, भरोसा तो था... बस बैलेंस ने साथ छोड़ दिया. कुछ लोगों ने यह भी आपत्ति जताया कि ऐसे लोगों को पकड़कर लंगड़े बना देनी चाहिए जैसे और कभी बाइक ही चला ना सके". देखा गया कि ज्यादातर यूजर्स इस बात पर एकमत नजर आए कि मनोरंजन के नाम पर जान जोखिम में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है.

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Published at : 26 Jul 2026 12:31 PM (IST)
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