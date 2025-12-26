हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अगर हाथ छूट गया तो... एडवेंचर और थ्रिल के चक्कर में करा खतरनाक स्टंट, जरा सी चूक भी ले लेती जान; वीडियो वायरल

अगर हाथ छूट गया तो... एडवेंचर और थ्रिल के चक्कर में करा खतरनाक स्टंट, जरा सी चूक भी ले लेती जान; वीडियो वायरल

Trending video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो लोगों के बीच काफी ज्यादा चर्चे में है. इस वीडियो में एक व्यक्ति जोखिम भरा स्टंट करता दिखाई दे रहे है, जिसे देख कर लोग काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 26 Dec 2025 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

Trending video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो लोगों के बीच वायरल होता रहता है. ऐसे में अभी एक वीडियो लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति इतना जोखिम उठा सकता है. दरअसल, वीडियो में एक व्यक्ति काफी खतरनाक स्टंट कर रहा है, जिसे देखकर लोग चिंता कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके जिगरे की काफी तारीफ कर रहे हैं. 

बिनी किसी सेफ्टी के किया स्टंट

वायरल वीडियो में लाल कलर की टी शर्ट और स्लेटी कलर की पैंट पहना व्यक्ति और उसके कई दोस्त मौजूद है. एक दोस्त वीडियो बना रहा है तो वहीं लाल रंग की टी शर्ट वाला लड़का टॉवर के छत पर निकले रॉड, जिस पर पूरी तरीके से जंग लगी हुई है. उस पर रेलिंग के सहारे धीरे-धीरे बीच में जाता है और फिर उस रॉड पर लटक के झूलने लगता है. लड़का उस रॉड पर बहुत देर के लिए रहता है और फिर कई बार पुल अप्स भी मारता है. आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर खड़े होने पर भी व्यक्ति बिल्कुल भी डरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और उसके दोस्त वीडियो में हंसते हुए दिखाई दे रहे है. इस स्टंट के दौरान व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की सेफ्टी या बैकअप नहीं लगाया हुआ था. अगर थोड़ी सी भी चुक होती तो वह लड़का इतनी ऊंचाई से डायरेक्ट नीचे गिर जाता और उसको कई गंभीर चोटों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी मौत भी हो सकती थी.

ये तो सीधा जन्नत का सार्टकट है

यह वीडियो एक्स पर @Kapil_Jyani_ यूजर के अकाउंट से पोस्ट की गई है, जिस पर लाखों में व्यूज, कंमेट और शेयर किए गए है. कई लोगों ने कमेंट कर इसका मजाक बनाते हुए कहा कि अगर इसका हाथ छूट गया यह कहां जाएगा नीचे या ऊपर. तो दूसरे यूजर ने कहां कि ये तो सीधे जन्नत का शॉर्टकट है. वहीं, एक यूजर ने लिखा की एडवेंचर सबको चाहिए हिम्मत सब में नहीं होती. 

कई लोगों ने तो यह भी कहा कि कर ये रहा हैं और डर हमें लग रहा हैं. कमेंट सेक्शन में कई लोग उसकी चिंता भी करते हुए दिखाई दें रहे तो कई उसके दोस्तों को बुरा भला कह रहे थे. हालांकि ऐसे स्टंट काफी ज्यादा रिस्क वाले होते है. सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे जोखिम भरे स्टंट फेमस होने के लिए करते हैं, जो कि काफी ज्यादा गलत है.

Published at : 26 Dec 2025 07:01 AM (IST)
