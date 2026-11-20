सोशल मीडिया पर मां-बेटे का साथ छूटने का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी. यह वीडियो इतना दर्दनाक है कि पहली बार देखते ही आपकी भी चीख निकल जाएगी. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो को देखने के बाद दुख जता रहे हैं.

मां से छूटा बच्चे का हाथ

वीडियो की शुरुआत में एक महिला अपने बेटे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती नजर आती है. बताया जा रहा है कि महिला ने अपने बेटे का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन अचानक उसका हाथ छूट गया और वह सड़क की तरफ भाग निकला. महिला ने भी उसके पीछे-पीछे दौड़ लगाई, लेकिन पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बच्चे को कुचल दिया.

जिंदगी से भी छूट गया साथ

स्कॉर्पियो की चपेट में आते ही बच्चा उसके नीचे आकर बुरी तरह कुचल गया. इस दौरान गाड़ी वाले ने ब्रेक भी लगाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. अपने लाल की उधड़ी हुई लाश देखकर महिला बेहाल हो गई. हादसे के बाद आस-पड़ोस की महिलाओं ने गाड़ी के नीचे से बच्चे को निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद स्कॉर्पियो वाला मौके से भाग खड़ा हुआ. महिलाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए.

ऐसे छलका यूजर्स का दर्द

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स का दिल भी भर आया. एक यूजर ने लिखा कि आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए. नहीं तो ऐसे हादसे हो सकते हैं. यासिर सैय्यद नाम के एक यूजर ने उम्मीद जताई कि बच्चा इस हादसे से बच जाए. उन्होंने कहा कि गाड़ी के ड्राइवर को सजा मिलनी चाहिए. वहीं, रूपाली का कहना था कि इस वीडियो को देखने के बाद एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना ही बंद हो गया.

His mother lost her grip, and he ran straight towards the road… but what happened next was completely unexpected…see more https://t.co/us6656lWIY — Noor (@noorsamani) November 20, 2026

राज आर्यन नाम के यूजर का कहना था कि जरा-सी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो गया. वहीं, लायरा ने लिखा कि मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि बच्चे को रोड पर क्या दिख रहा था. मुझे तो पूरी घटना किसी फिल्म जैसी लगी, लेकिन यह बेहद दर्दनाक थी. इसके अलावा वंश ने लिखा कि ड्राइवर ने भागकर सही किया, क्योंकि भारत जैसे देशों में लोग बिना सोचे-समझे ड्राइवर को दोषी ठहरा देते हैं. इस मामले में पूरी गलती महिला की है, जो अपने बच्चे को घर में नहीं रख पाई. मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चा सेफ हो.

यह भी पढ़ें: बैग से खींचा फोन और ट्रेन में चढ़ गई चोरनी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश