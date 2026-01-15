Viral Video: शख्स ने पिल्ले में फुटबॉल की तरह मारी किक, देख लड़की का घूमा सिर और फिर...

Viral video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान न चाहते हुए भी अपनी ओर खींच लिया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने कुत्ते के बच्चे को साथ बुरा व्यवहार करने वाले को कैसे सबक सिखाया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी बना हुआ है.

बेजुबान के साथ क्रूरता का वीडियो वायरल

वीडियो में दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति कुत्ते के बच्चे को किक मारकर फुटबॉल की तरह फेंक देता है. ऐसा देख पास खड़ी लड़की उस व्यक्ति के पास आती है, जिसने कुत्ते को फुटबॉल की तरह दूर फेंका था. लड़की पहले उसे पैर से मारती है, फिर उसके बाद कुर्सी उठाकर उसे मारने के लिए पीछा करने लगती है. घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

लड़के को पिटता देख बोले यूजर्स- Instant Karma

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं करारा जवाब. बेजुबान पर लात उठाई, तो लड़की ने उसकी औकात दिखाई.. इसे कहते हैं 'Instant Karma.'

दूसरे यूजर ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए लिखा, "बिल्कुल सही! ट्राई करने से पहले दिमाग लगाओ, हर लात का जवाब बहुत जल्द मिल जाता है. कर्म का फल बहुत जल्दी ही मिल जाता है. ये सोच रखना बिल्कुल गलत है कि बेज़ुबान है तो कुछ नहीं करेगा. लेकिन याद रहे कि बेजुबान का बदला भगवान लेते हैं.''

जबकि वहीं तीसरे यूजर ने अपनी राय व्यक्त करते हुए लिखा, "कितना बदतमीज आदमी है. एक बेजुबान छोटे बच्चे के साथ ऐसा सुलूक करने वाला व्यक्ति इंसान कहलाने के लायक नहीं है. लड़की ने बहुत अच्छा किया. ऐसे लोगों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए. उम्मीद है कि उस छोटे बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई होगी.''