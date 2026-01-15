शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया

फिल्ममेकर साजिद खान को हाल ही में व्हीलचेयर पर देखा गया. इसके बाद से फैंस उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं. दरअसल, कुछ समय पहले साजिद खान का एक्सीडेंट हुआ था. इस एक्सीडेंट में उनके पैरों में चोट आई थी. इसके बाद उनकी सर्जरी हुई थी. साजिद खान अब पहले से ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं.

व्हीलचेयर पर सेट पर पहुंचे साजिद खान

साजिद खान ने अपने एक्सीडेंट के बारे में बात की और हेल्थ अपडेट भी दिया. वो शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर पहुंचे. वहां उन्होंने मौजूद पैपराजी से बातचीत की. पैपराजी ने जब उनसे पूछा कि आप कैसे हैं तो उन्होंने मस्ती में कहा, 'दिख रहा है तेरे को कैसा हूं. एक्सीडेंट हो गया यार. एक टांग में सर्जरी हुई है, एक टांग फ्रैक्चर हो गई है.'

इस के बाद पैपराजी उनकी जल्द रिकवरी के लिए विश करते हैं. इसके बाद साजिद कहते हैं कि वो काम पर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं. वो कहते हैं कि इसीलिए व्हीलचेयर पर ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून केस सेट पर आ गया.

बता दें कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अक्षय कुमार होस्ट कर रहे हैं. शो का 27 जनवरी को ग्रैंड प्रीमियर होना है. ये शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी पर आएगा. इसी के साथ सोनी लिव पर भी शो की स्ट्रीमिंग होगी.

क्रिसमस पार्टी में दिखे थे साजिद खान

साजिद के एक्सीडेंट की बात करें तो जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब वो एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस के सेट पर थे. इसके बाद उनकी सर्जरी हुई. साजिद की बहन फराह खान ने उनका हेल्थ अपडेट दिया था. उन्होंने कहा था, 'सर्जरी हो गई है. वो अब बिल्कुल ठीक है.' फिल्म सेट पर स्पॉट होने से पहले साजिद को पिछली बार कजिन जोया अख्तर की क्रिसमस पार्टी में देखा गया था.