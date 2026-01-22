हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बच्चे को पुलिसवाले ने मजाक में हड़काया, हाथ जोड़ गिड़गिड़ाया मासूम, वीडियो वायरल

Video: बच्चे को पुलिसवाले ने मजाक में हड़काया, हाथ जोड़ गिड़गिड़ाया मासूम, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक दिल को छू लेने वाला और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक पुलिसकर्मी और छोटे बच्चे की प्यारी बातचीत दिखाई गई है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 22 Jan 2026 03:14 PM (IST)
Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन दिनों एक मजेदार और दिल को छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुलिसवालाकर्मी और एक छोटे बच्चे के बीच बातचीत दिखाई गई, जो लोगों को हंसाने के साथ सोचने पर भी मजबूर कर रही है.

वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा स्कूल नहीं गया था और पुलिसवाला को देखकर रोने लगता है. इसके बाद जो बातचीत होता है, वही इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत बन गया है.

पढ़ने जाओगे? – पुलिसवाला और बच्चे की प्यारी बातचीत

पुलिसवाला बच्चे से प्यार से पूछता है, “पढ़ने जाओगे?” डरा हुआ बच्चा हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, “हां… जाऊंगा.” पुलिसवालावाला फिर समझाते हुए कहते हैं, “नहा-धोकर तैयार होकर पढ़ने जाओगे?” बच्चा जवाब देता है, “हां, जा जाऊंगा…”

इसके बाद पुलिसवाला मजाकिया अंदाज में कहता है, “अगर पढ़ने नहीं गए तो बांधकर ले जाएंगे.” यह सुनकर बच्चा जल्दी से बोलता है, “जाऊंगा पढ़ने!”

गाली और मोबाइल पर भी हुआ सवाल-जवाब

वीडियो में मौजूद एक महिला पुलिसवाला से कहती है कि यह गाली भी देता है. पुलिसवाला बच्चे से पूछते हैं, “तुम गाली भी देते हो?” बच्चा रोते हुए कहता है, “अब नहीं दूंगा…”

फिर महिला कहती है कि बच्चा मोबाइल भी ज्यादा देखता है. पुलिसवाला के पूछने पर बच्चा जवाब देता है, “अब मोबाइल नहीं देखूंगा.” इस पर पुलिसवाला मुस्कराकर कहता है, “ठीक है.”

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं काफी अलग-अलग हैं. एक यूजर ने लिखा: “पुलिसवाला का ख़ौफ़ अब बच्चों में भी है.” दूसरे ने कहा “कभी-कभी थोड़ी सी समझदारी बहुत काम आती है, पुलिसवाला और बच्चे द्वारा इस मामले को संभालना दिल को छू लेने वाला है.” तीसरे यूजर ने मजाक में लिखा “हाहाहा… अब तो स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी!”

वहीं एक यूजर ने गंभीर सवाल उठाते हुए लिखा “अधिकांश लोगों को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन पुलिसवाला सचमुच उस बच्चे को मानसिक आघात पहुंचा रहा है.”

Published at : 22 Jan 2026 03:14 PM (IST)
