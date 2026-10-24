कैमरे में कैद हुआ बूढ़ी मां का प्यार, साड़ी के पल्लू से रोकती दिखीं तपिश

मां का प्यार जताने के लिए किसी खास मौके या बड़े तोहफे की जरूरत नहीं होती. कई बार उनकी छोटी-छोटी कोशिशें ही दिल छू जाती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला ट्रैफिक के बीच बाइक पर बैठे अपने बेटे को तेज धूप से बचाती नजर आ रही हैं.

महिला अपने सिर पर रखे साड़ी के पल्लू को आगे बढ़ाकर बेटे के सिर पर रखती हैं. उनका यह छोटा सा प्रयास मां के प्यार और अपने बच्चे की फिक्र को दिखाता है. वीडियो में नजर आने वाला यह पल लोगों को अपने घर और परिवार की याद दिला रहा है.

बेटे को धूप से बचाने के लिए आगे बढ़ाया पल्लू

वायरल वीडियो में एक शख्स लाल रंग की बाइक पर बैठा दिखाई दे रहा है. उसके पीछे नीली साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला बैठी हैं. सड़क पर ट्रैफिक है और धूप भी तेज नजर आ रही है. ऐसे में महिला अपने बेटे के सिर को धूप से बचाने के लिए हाथ बढ़ाकर साड़ी का पल्लू उसके सिर पर रखती दिखाई देती हैं. वह इस बात का ध्यान रखती हैं कि तेज धूप सीधे बेटे के चेहरे और सिर पर न पड़े. यह दृश्य कुछ ही पलों का है, लेकिन इसमें मां की चिंता साफ दिखाई देती है. आमतौर पर मां अपने बच्चों को धूप, बारिश और दूसरी परेशानियों से बचाने की कोशिश करती हैं. यहां भी महिला के पास कोई अलग इंतजाम नहीं है, इसलिए वह अपने साड़ी के पल्लू से ही बेटे को बचाने की कोशिश करती हैं.

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वीडियो में दिखा मां का निस्वार्थ प्यार

इस वीडियो की खास बात यह है कि महिला बेटे को आराम देने के लिए खुद धूप में बैठी हैं, लेकिन उनकी चिंता बेटे को लेकर है. मां का प्यार अक्सर ऐसे ही छोटे कामों में दिखाई देता है. बच्चे की उम्र कितनी भी हो जाए, मां के लिए उसकी चिंता कम नहीं होती. कभी वह खाने-पीने का ध्यान रखती हैं, तो कभी उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करती हैं. बच्चों को चोट लगने पर मां का घबरा जाना या उनके घर लौटने तक इंतजार करना भी इसी प्यार का हिस्सा है. वीडियो में दिख रहा यह पल भी इसी अपनापन और ममता की याद दिलाता है.

A mother’s love has no limit. Only sacrifice. ❤️🥺 https://t.co/6bfqXqtdgA — Sanatana Darshan 🪷🇮🇳🚩 (@SanatanaDarshn) October 23, 2026

यूजर्स बोले- मां का प्यार अनमोल

इसे देखकर यूजर्स मां के प्यार और उनके त्याग की बात कर रहे हैं कि मां के प्यार की कोई सीमा नहीं होती, उसमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए परवाह और त्याग होता है. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो लोगों का ध्यान खींचते हैं, जिनमें रोजमर्रा की जिंदगी के बीच रिश्तों की खूबसूरती देखने को मिलती है. इस वीडियो में भी मां की छोटी-सी कोशिश ने लोगों को भावुक कर दिया है. कई लोग ऐसे पलों को जिंदगी की सबसे खूबसूरत भावनाओं से जोड़ते हुए कमेंट करते नजर आए .

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