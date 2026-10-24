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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदादी का क्लासरूम, रेत पर 'क ख ग' सीख रहे बच्चे; वीडियो वायरल

दादी का क्लासरूम, रेत पर 'क ख ग' सीख रहे बच्चे; वीडियो वायरल

बुजुर्ग महिला ने रेत को बनाया ब्लैकबोर्ड, पारंपरिक और अनोखे अंदाज में बच्चों को सिखा रही हैं हिंदी वर्णमाला. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दिल छू लेने वाला यह बेहद खूबसूरत वीडियो

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Oct 2026 07:18 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन बच्चों और बुजुर्गों के कई दिल छू लेने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस समय इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसे देखकर आपका बचपन ताजा हो जाएगा और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी. आज के डिजिटल दौर में जहां बच्चे मोबाइल फोन, टैबलेट और महंगे प्लेस्कूलों में क ख ग सीखते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला (दादी अम्मा) का बच्चों को पढ़ाने का बेहद पारंपरिक और अनोखा तरीका खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

दरअसल, वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बुजुर्ग दादी अम्मा बच्चों को बिल्कुल पारंपरिक और अनूठे तरीके से अक्षरों का ज्ञान देती नजर आ रही हैं. इस वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स को भावुक कर दिया है. खेल-खेल में और बिना किसी खर्च के बच्चों को पढ़ाने की इस पुरानी भारतीय तकनीक ने बड़े-बड़े शिक्षाविदों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है.

चटाई, रेत और नन्हीं उंगलियां

इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा रहे इस वीडियो वीडियो में केरल की पारंपरिक सफेद साड़ी पहने एक दादी अम्मा नजर आ रही हैं. वह बरामदे में लाइन से फर्श पर बिछी चटाई पर बैठे बच्चों के आगे बड़े ही प्यार से साफ रेत फैलाती हैं. जहां आज के बच्चे स्लेट, कॉपियों या आईपैड स्क्रीन से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, वहीं यह वीडियो भारत की सदियों पुरानी पारंपरिक शिक्षा पद्धति की याद दिलाता है.

बिना कॉपी-पेन के 'क ख ग' सीख रहे बच्चे

उम्र के इस पड़ाव पर भी पूरी फुर्ती के साथ दादी अम्मा हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी थामकर बहुत ही सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में रेत के ऊपर एक-एक करके अक्षरों की आकृति बनाना शुरू करती हैं. जैसे ही वह रेत पर कोई अक्षर लिखती हैं, सामने बैठे मासूम बच्चे पूरी एकाग्रता के साथ अपनी नन्हीं उंगलियों को उस रेत पर चलाते हैं और दादी के बनाए अक्षरों को हूबहू दोहराते हुए लिखना सीखते हैं. इस दौरान बच्चों का गजब का फोकस और उनके चेहरे की मासूम मुस्कान सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर लिखता है कि पुरानी पीढ़ी के इस हुनर और सिखाने की सादगी के सामने आज की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और गैजेट्स फेल हैं.

वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि ये बच्चे वाकई बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें जीवन की शुरुआत में ऐसी समर्पित टीचर मिली हैं. एक अन्य यूजर लिखता है कि बिना किसी मोटी फीस या कॉपियों के बोझ के खेल-खेल में सीखने का यह देसी अंदाज सबसे बेस्ट है. सोशल मीडिया पर लोग इस अनोखी पाठशाला को इंटरनेट की सबसे खूबसूरत चीज बता रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 07:18 AM (IST)
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